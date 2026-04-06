SJC thông báo nóng: Tạm ngưng đăng ký mua vàng trực tuyến

Theo thông báo, trong thời gian này, khách hàng có nhu cầu mua bán vàng miếng sẽ thực hiện giao dịch trực tiếp tại các cửa hàng thuộc hệ thống SJC. Doanh nghiệp cũng thay đổi cách thức bán hàng, không còn phát số thứ tự như trước. Tại thời điểm khách đến giao dịch, công ty sẽ bán theo số lượng thực tế hiện có.

Hạn mức bán ra được áp dụng với mỗi khách hàng tối đa 1 lượng vàng miếng và 1 chỉ vàng nhẫn. Lượng vàng cung ứng trong ngày phụ thuộc vào nguồn hàng, trong đó có phần vàng do khách hàng bán lại cho công ty.

Động thái tạm dừng kênh đăng ký trực tuyến diễn ra trong bối cảnh nhu cầu mua vàng tăng cao, trong khi nguồn cung có thời điểm hạn chế, khiến việc mua vàng tại các cửa hàng gặp khó khăn.

Trước đó, SJC đã nhiều lần cảnh báo về tình trạng xuất hiện các website, fanpage giả mạo doanh nghiệp nhằm lừa đảo khách hàng thông qua hình thức đăng ký mua vàng trực tuyến. Một số trường hợp đã chuyển tiền trước theo hướng dẫn của các đối tượng giả mạo và bị chiếm đoạt tài sản.

Doanh nghiệp khẳng định không yêu cầu khách hàng chuyển khoản trước, không thu tiền đặt cọc dưới bất kỳ hình thức nào. Tất cả giao dịch mua bán vàng đều được thực hiện trực tiếp tại các địa điểm chính thức của SJC.

Không chỉ SJC, thời gian qua, một số doanh nghiệp kinh doanh vàng khác như Phú Quý cũng đưa ra cảnh báo về tình trạng giả mạo trên mạng xã hội. Các đối tượng lợi dụng nhu cầu mua vàng tăng cao để lập các fanpage, website giả danh thương hiệu nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng. Các doanh nghiệp khuyến nghị người dân chỉ giao dịch tại hệ thống cửa hàng chính thức và không thực hiện chuyển tiền trước khi nhận vàng.



