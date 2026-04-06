Phiên 6/4: Loạt cổ phiếu ngân hàng bị khối ngoại "xả" mạnh hàng trăm tỷ đồng

Phiên giao dịch đầu tuần 6/4 khép lại với sắc thái ảm đạm trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Dòng tiền có dấu hiệu hụt hơi, trong khi tâm lý thận trọng của nhà đầu tư vẫn chiếm ưu thế, kéo VN-Index giảm hơn 9 điểm về vùng 1.675 điểm. Trên HoSE, giá trị khớp lệnh chỉ đạt khoảng 14.500 tỷ đồng, ghi nhận mức thấp nhất kể từ giữa tháng 2.

Trước bối cảnh đó, giao dịch khối ngoại tiếp tục là điểm trừ khi bán ròng 91 tỷ đồng trên toàn thị trường. Cụ thể:﻿

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng hơn 114 tỷ đồng﻿

Chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu VIC với giá trị khoảng 62 tỷ đồng, theo sau là GEX (52 tỷ đồng) và VNM (49 tỷ đồng). Các mã như MSN (46 tỷ đồng) và NLG (43 tỷ đồng) cũng được gom ròng đáng kể.

Ở chiều ngược lại, áp lực tập trung mạnh tại nhiều cổ phiếu ngân hàng lớn như TCB bị bán ròng với giá trị khoảng 95 tỷ đồng, tiếp đến là MBB (-94 tỷ đồng) và HDB (-86 tỷ đồng). Ngoài ra, các mã như MWG (65 tỷ đồng) và FPT (60 tỷ đồng) cũng nằm trong nhóm bị bán ròng mạnh.﻿ BID, VCB, VPB cũng là 3 mã ngân hàng tiếp theo bị "xả" trong phiên hôm nay.

Top cổ phiếu mua/bán ròng của khối ngoại trên HOSE. Đơn vị: tỷ đồng (Nguồn: Vietcap)

Trên HNX, khối ngoại mua ròng khoảng 17 tỷ đồng

Ở chiều mua, khối ngoại mua ròng dẫn đầu tại SHS với khoảng 7 tỷ đồng, theo sau là PVS (6 tỷ đồng) và IDC (5 tỷ đồng). Các mã MST (2 tỷ đồng) và CEO (1 tỷ đồng) cũng ghi nhận lực mua ròng.

Ở chiều bán, NTP bị bán ròng mạnh nhất khoảng 2 tỷ đồng, tiếp đến là VC3 (1 tỷ đồng) và TNG (1 tỷ đồng). Các mã DTD (1 tỷ đồng) và MBS (khoảng 0,3 tỷ đồng) cũng bị bán ròng.﻿

Top cổ phiếu mua/bán ròng của khối ngoại trên HNX. Đơn vị: tỷ đồng (Nguồn: Vietcap)

Trên UPCoM, khối ngoại mua ròng nhẹ 5,5 tỷ đồng

Tại chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất tại DDV với giá trị khoảng 12 tỷ đồng, theo sau là F88 (1 tỷ đồng) và ACV (khoảng 0,5 tỷ đồng). Các mã NNT và MML ghi nhận giá trị mua ròng không đáng kể.

Ở chiều ngược lại, QNS bị bán ròng mạnh nhất khoảng 4 tỷ đồng, tiếp đến là MSR (2 tỷ đồng) và VGI (2 tỷ đồng). Các mã GDA và PHP cũng nằm trong danh sách bị bán ròng với giá trị dưới 1 tỷ đồng.