Một cổ phiếu ngân hàng bị tự doanh CTCK bán ròng mạnh trong phiên đầu tuần 11/8

11-08-2025 - 17:16 PM | Thị trường chứng khoán

Tự doanh CTCK quay đầu bán ròng với giá trị 400 tỷ đồng trên sàn HoSE.

Sau tuần tăng điểm tích cực, thị trường duy trì tâm lý lạc quan trong phiên đầu tuần 11/8 với thanh khoản tích cực. VN-Index có thời điểm vượt ngưỡng 1.600 trước khi thu hẹp đôi chút đà tăng, đóng cửa còn tăng 11,91 điểm (+0,75%) lên mức 1.596,86 điểm. Về giao dịch khối ngoại, nhóm NĐTNN tiếp đà bán ròng mạnh tay với giá trị 649 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Cụ thể, nhóm CTCK bán ròng mạnh nhất tại STB với giá trị 51 tỷ đồng, theo sau là GEX và GEE cùng bị bán ròng 43 tỷ đồng. Một số mã khác cũng ghi nhận áp lực bán ròng như DXG (26 tỷ), NLG (22 tỷ), FRT (21 tỷ), DBC (19 tỷ), CTG (17 tỷ), BCM (17 tỷ) và ACB (5 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, MSN được mua ròng mạnh nhất với giá trị 72 tỷ đồng, kế đến là HPG (35 tỷ) và MWG (23 tỷ đồng). Ngoài ra, các mã như HDG, FPT, NVL, LPB, MSB, DGC và HDB cũng được khối CTCK mua ròng với giá trị từ 3–10 tỷ đồng.

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

