Một cổ phiếu ngân hàng tăng hơn 20% tuần qua

VN-Index khép lại tuần qua 18–22/8 với mức tăng 15,47 điểm (+0,95%) so với tuần trước. Thị trường ghi nhận 4 phiên đầu tuần tăng ấn tượng, nhờ dòng tiền mạnh vào nhóm ngân hàng, giúp chỉ số có lúc vượt 1.690 điểm. Thanh khoản giao dịch tuần qua duy trì cao, trung bình 45.424 tỷ đồng/phiên. Đáng chú ý, trong khi nhà đầu tư trong nước mua ròng, khối ngoại lại bán ròng mạnh 7.305 tỷ đồng trên cả 3 sàn trong 4 phiên đầu tuần.

Phiên cuối tuần, áp lực chốt lời tại nhóm ngân hàng, bất động sản và một số mã vốn hóa lớn đã khiến VN-Index giảm sâu, mất hơn 42 điểm, đóng cửa ở 1.645,47 điểm (-2,52%). Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong phiên này với giá trị 1.347 tỷ đồng.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng tăng đồng loạt trong 4 phiên giao dịch cuối tuần và sáng 22/8. Tuy nhiên, phiên đỏ lửa chiều 22/8 đã khiến nhiều cổ phiếu ngân hàng ghi nhận giảm giá trong tuần qua. Các cổ phiếu ngân hàng giảm giá trong tuần qua gồm có SHB (-6,5%), MBB (-4,8%), EIB (-2,5%),…

Trong khi đó, hầu hết các cổ phiếu ngân hàng vẫn tăng giá trong tuần 18-22/8 như LPB (+20,5%), VPB (+15,6%), VIB (+16%), OCB (+11,9%),…

Cổ phiếu VPB của VPBank là tâm điểm của ngành ngân hàng khi xuất hiện hàng loạt tin "nóng" tuần qua. Công ty con của VPBank - Công ty cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS) đã bất ngờ hé lộ về kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), dự kiến ngay trong quý IV năm nay.

VPBankS là công ty chứng khoán trong hệ sinh thái tài chính của VPBank. Việc IPO VPBankS được kỳ vọng sẽ mang về khoản thu lớn cho ngân hàng mẹ và tạo thêm động lực tăng trưởng dài hạn cho VPBank.

Trong khi đó, người nhà lãnh đạo VPBank, lãnh đạo VPBank có động thái đăng ký mua thêm cổ phiếu ngân hàng. Bà Bùi Cẩm Thi và bà Bùi Hải Ngân, hai con gái ông Bùi Hải Quân, Phó Chủ tịch HĐQT VPBank đã đăng ký mua vào tổng cộng 40 triệu cổ phiếu VPB. Cả hai giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 25/8 đến ngày 23/9, theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Trước giao dịch, cả bà Thi và bà Ngân đều chưa sở hữu cổ phiếu VPB nào.

Bà Phạm Thị Nhung, Thành viên HĐQT VPBank cũng đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu, dự kiến thực hiện từ ngày 26/8 đến ngày 24/9, theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Cổ phiếu VPB đã tăng 4 phiên liên tiếp đầu tuần, trong đó có 2 phiên tăng trần (ngày 19-20/8), trước khi quay đầu điều chỉnh mạnh, giảm sàn (-6,99%) trong phiên 22/8.

Trong khi cổ phiếu VPB "nổi sóng", nhà đầu tư nước ngoài có động thái bán ròng hơn 1.700 tỷ đồng cổ phiếu này trong tuần qua. Đây cũng là mã ngân hàng bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất.

Đối với các cổ phiếu ngân hàng khác, giao dịch khối ngoại tuần qua không đột biến. Chẳng hạn như bán ròng 350 tỷ đồng đối với CTG (VietinBank), bán ròng 260 tỷ đồng STB (Sacombank), mua ròng 142 tỷ đồng EIB (Eximbank), mua ròng 124 tỷ đồng BID (BIDV),…



