Một cổ phiếu tăng 434% sau một tháng

Trong khi thị trường chung lình xình trong biên hẹp, cổ phiếu penny vẫn tưng bừng “nổi sóng”. Sức hút của giao địch đầu cơ khiến nhiều cổ phiếu bật mạnh trong thời gian ngắn, DXL của Công ty Cổ phần Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn cũng là một ví dụ.

Sau chuỗi ngày “nằm im” tại tham chiếu, DXL bất ngờ dậy sóng với hàng chục phiên tăng kịch trần. Từ mức giá trà đá vỏn vẹn 2.900 đồng (12/4), thị giá DXL tăng dựng đứng lên mức 15.500 đồng (12/5), tương đương mức tăng 434% chỉ trong vòng 1 tháng.

Tương tự các cổ phiếu tăng tăng giá đột biến khác, thanh khoản DXL khá teo tóp với vài trăm, nhiều nhất là vài nghìn đơn vị khớp lệnh trong phiên. Thậm chí, trước khi xuất hiện đà tăng phi mã, cổ phiếu DXL liên tục đi ngang tại mức 2.900 đồng, thanh khoản gần như “đóng băng”.

Giải trình về việc tăng trần liên tiếp 5 phiên, DXL chỉ đưa ra những thông tin cơ bản về thời gian giao dịch, giá tham chiếu, giá trần, giá sàn mà không đưa ra bất cứ nguyên nhân nào giải thích cho đà tăng của cổ phiếu.

Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn được thành lập năm 2005 theo quyết định phê duyệt phương án chuyển Công ty du lịch và XNK Lạng Sơn thành Công ty cổ phần. Tháng 6/2010, DXL giao dịch trên thị trường UPCOM với số vốn điều lệ 39,5 tỷ đồng.

Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính của công ty là kinh doanh dịch vụ khách sạn, lữ hành nội địa và sản xuất kinh doanh sản phẩm rượu Mẫu Sơn. DXL sở hữu mạng lưới nhà hàng - khách sạn lớn tại Lạng Sơn như khách sạn Hoa Sim có diện tích 3.000 m2, xí nghiệp rượu Mẫu Sơn Sơn diện tích nhà xưởng trên 600m2, nhà hàng Nam Kai với diện tích gần 1.500M2 và nhiều dịch vụ nghỉ dưỡng khác.

Về cơ cấu cổ đông, bà Nguyễn Kim Thảo (Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc) nắm 19,81%, ông Đậu Trường Sinh (Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc) nắm 14,1%, bà Vũ Mộng Nương (Thành viên HĐQT) nắm 4,11%. Số lượng cổ phiếu còn lại do các cá nhân khác nắm giữ.

Trước khi cổ phiếu DXL tăng tốc, vào ngày 21/2, ông Đậu Trường Sinh đã thực hiện mua thành công 108.000 cổ phiếu DXL, qua đó nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch lên 558.042 cp (tỷ lệ 14,1%) như hiện tại.

Trái ngược với đà bứt phá của cổ phiếu, tình hình kinh doanh của DXL lại không mấy khả quan để hỗ trợ cho giá cổ phiếu. Nhìn lại lịch sử hoạt động giai đoạn năm 2015 đến nay, doanh thu của công ty luôn duy trì từ 13 – 18 tỷ đồng mỗi năm. Tuy nhiên, lãi sau thuế nhỏ giọt vài trăm đến dưới 2 tỷ đồng, thậm chí nhiều năm thua lỗ.

Riêng năm 2022, DXL ghi nhận kết quả kinh doanh với doanh thu thuần hơn 16 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2021. Nhờ tiết giảm chi phí, lãi sau thuế của công ty đạt 509 triệu đồng, cải thiện so với khoản lỗ hơn 41 triệu đồng năm trước đó. Như vậy, doanh thu vượt mục tiêu đề ra, song lợi nhuận chỉ đạt gần 34% kế hoạch.

Theo ban lãnh đạo, nửa đầu năm 2022 kết quả kinh doanh của công ty bị ảnh hưởng do tác động từ dịch Covid, mảng du lịch của công ty hầu như không có khách. Hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành bắt đầu trở lại từ quý 2, song thị trường khách du lịch quốc tế truyền thống cũng bị chững lại do Trung Quốc thực hiện Zero Covid. Điều này dẫn đến hiệu quả kinh doanh thấp và kết quả không đạt được kế hoạch đề ra.

Trong năm 2023, DXL dự kiến tập trung phát triển mở rộng thị trường, đảm bảo hoạt động kinh doanh khôi phục trở lại hậu Covid. Đồng thời, công ty cũng lên kế hoạch sửa chữa, xây mới khách sạn Hoa Sim.

Trong tương lai, công ty có kế hoạch nâng cấp khách sạn, nhà hàng và đầu tư nghiên cứu một số sản phẩm mới về rượu Mẫu Sơn và mở rộng thị tường du lịch sang một số nước Châu Á.