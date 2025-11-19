Một cổ phiếu tăng trần 5 phiên liên tiếp, doanh nghiệp nói gì?

Từ 12-18/11, cổ phiếu của CTCP Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng (Daesco, UPCoM: DAS) đã có 5 phiên tăng trần liên tiếp. Thị giá bật từ 8,500 đồng/cp lên 15,500 đồng/cp.

Theo giải trình của DAS, giá cổ phiếu tăng trong những phiên gần đây do sự phục hồi của thị trường. Việc mua bán cổ phiếu do nhà đầu tư quyết định, nằm ngoài kiểm soát của Công ty. Hiện tại, các hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn bình thường và không có biến động nào đặc biệt.

Trước đó, cổ phiếu DAS có đợt tăng trần liên tiếp từ ngày 03-09/09. Công ty cũng giải trình tương tự như trên.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu DAS đang được giao dịch ở mức 14,600 đồng/cp (phiên sáng 19/11). Thanh khoản thấp, chỉ gần 500 cp/phiên trong 1 năm trở lại đây. Trong các phiên tăng trần gần đây, khối lượng giao dịch đạt mức 3,000 cp/phiên.

CTCP Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng tiền thân là Công ty Thiết bị phụ tùng Đà Nẵng, trước đây là thành viên của Tổng Công ty Máy và Phụ Tùng (Machinolmport) thuộc Bộ Thương mại, được thành lập từ năm 1983, chuyên tiếp nhận và phân phối ô tô, thiết bị máy móc thi công công trình, phụ tùng và các loại vật tư khác phục vụ cho nhu cầu sử dụng trên phạm vi toàn quốc. Năm 2006, Công ty tiến hành cổ phần hóa. Cổ phiếu DAS lần đầu giao dịch trên UPCoM vào tháng 9/2014.

Năm 2025, DAS đặt kế hoạch doanh thu 762.7 tỷ đồng, tăng gần 10% so với năm trước. Tuy vậy, chỉ tiêu lãi sau thuế đi ngang ở mức 4.2 tỷ đồng.

Trong phiên giao dịch ngày 19/11, có thời điểm, thị giá cổ phiếu DAS đã tiếp tục tăng trần chạm mức 17.800 đồng/cổ phiếu nhưng kết phiên lại bất ngờ đóng cửa ở mức 14.000 đồng/cổ phiếu, tức giảm đến 9,68% so với giá tham chiếu 15.500 đồng.

Diễn biến thị giá cổ phiếu DAS ngày 19/11. Nguồn: FireAnt

Đáng chú ý, dù có diễn biến giá nóng nhưng khối lượng giao dịch của cổ phiếu DAS không đáng kể. Trong phiên ngày 19/11 chỉ có 5.200 cổ phiếu được giao dịch, trung binh 10 phiên gần nhất, cổ phiếu này cũng chỉ giao dịch trung bình ở mức 1.940 cổ phiếu/ngày.