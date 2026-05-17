Một cổ phiếu thép bất ngờ “cháy hàng” dù thua lỗ triền miên

Bất chấp bức tranh tài chính còn nhiều gam màu xám, cổ phiếu Pomina (mã: POM) bất ngờ trở thành tâm điểm trong phiên giao dịch ngày 15/5. Cổ phiếu thép này tăng trần lên 4.300 đồng/cp, trong trạng thái dư mua lớn, với khối lượng khớp lệnh đạt hơn 7,5 triệu đơn vị. Thị giá nhờ đó lên cao nhất trong vòng 2 tháng.﻿

Nhìn lại diễn biến giá, POM từng có một “con sóng” tăng rất mạnh vào cuối năm 2025 và đầu năm 2026. Từ vùng giá dưới 2.000 đồng/cp, cổ phiếu này liên tục tăng kịch trần qua nhiều phiên, có thời điểm leo lên vùng trên 8.000 đồng/cp. Diễn biến tăng theo dạng “bậc thang” càng gây chú ý trong bối cảnh POM bị hạn chế giao dịch, chỉ được mua bán vào thứ Sáu hàng tuần.

Tuy nhiên, sau nhịp tăng nóng, cổ phiếu nhanh chóng lao dốc và quay về vùng quanh 4.000 đồng/cp. Tính đến phiên 15/5, dù tăng trần lên 4.300 đồng/cp, thị giá POM vẫn thấp hơn đáng kể so với vùng đỉnh thiết lập hồi đầu năm.

Diễn biến “cháy hàng” mới đây của cổ phiếu Pomina gây chú ý trong bối cảnh doanh nghiệp vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn. Theo BCTC hợp nhất quý 1/2026, Pomina ghi nhận doanh thu thuần trong quý đạt gần 466 tỷ đồng, giảm 55% so với mức 1.029 tỷ đồng của quý 1/2025.

Việc doanh thu giảm hơn một nửa được doanh nghiệp giải trình là do sản lượng tiêu thụ đầu năm giảm sút dẫn đến doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty con sụt giảm. Tuy nhiên, một điểm sáng xuất hiện khi doanh thu bắt đầu tăng trở lại vào đầu tháng 3/2026 sau khi công ty nhận được khoản hỗ trợ vốn từ Tập đoàn Vingroup.

Khấu trừ các khoản chi phí, Pomina ghi nhận lỗ sau thuế hơn 179 tỷ đồng trong quý 1/2026, đây là quý lỗ thứ 16 liên tiếp của Pomina. Cùng kỳ năm 2025, Pomina lỗ hơn 159 tỷ đồng. Tính đến hết quý 1, Pomina lỗ lũy kế gần 3.662 tỷ đồng.﻿

Tính đến ngày 31/03/2026, tổng tài sản của Pomina đạt 10.201 tỷ đồng, tăng khoảng 15% so với con số 8.864 tỷ đồng hồi đầu năm. Trong danh mục tài sản, khoản chi phí xây dựng cơ bản dở dang tại dự án lò cao và lò EAF vẫn duy trì ở mức 5.716 tỷ đồng do chưa kết chuyển thành tài sản trong kỳ tài chính này.

Trong khoản mục phải thu khác phát sinh khoản phải thu Vingroup hơn 202 tỷ đồng và ở các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác phát sinh phải trả Vingroup gần 773 tỷ đồng.

Nợ phải trả của Pomina lên tới 11.002 tỷ đồng, tăng 16% so với mức 9.487 tỷ đồng đầu năm. Đáng chú ý, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đã âm hơn 800 tỷ đồng tính đến cuối tháng 3/2026.

Trước đó, vào tháng 11/2025, ﻿Vingroup – thông qua Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh VinMetal – công bố sẽ cung cấp cho Pomina khoản vay vốn lưu động trong vòng tối đa 2 năm với lãi suất 0%.

Bên cạnh việc cấp vốn, Vingroup cũng sẽ ưu tiên chọn Pomina là nhà cung cấp thép cho các công ty thành viên trong hệ sinh thái Tập đoàn như VinFast, Vinhomes, VinSpeed… nhằm góp phần đảm bảo đầu ra bền vững cho doanh nghiệp.

Song song với gói hỗ trợ tài chính và đảm bảo kênh tiêu thụ cho Pomina, Vingroup cũng hỗ trợ Pomina tăng tốc quá trình tái cấu trúc, củng cố đội ngũ quản trị. Trong đó, ông Đỗ Tiến Sĩ – người có nhiều kinh nghiệm trong ngành luyện kim và am hiểu hoạt động của Pomina sẽ trở lại điều hành Pomina, dẫn dắt chiến lược phục hồi và phát triển của doanh nghiệp trong giai đoạn mới.