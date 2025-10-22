Một cổ phiếu trên HOSE "bốc đầu" kịch trần 4 phiên liên tiếp sau khi báo lãi quý 3 tăng vọt 5.800%

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đáng chú ý, SVC đã chứng kiến mức tăng giá gần gấp đôi trong vòng 5 tháng qua, đánh dấu mốc cao nhất trong vòng hơn 2 năm (kể từ tháng 8/2023).

Trong khi thị trường chung giảm nhanh hồi mạnh, cổ phiếu CTCP Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (Savico, mã SVC) vẫn giữ vững phong độ khi "nhuộm sắc tím" trong phiên 21/10, đánh dấu 4 phiên tăng kịch trần liên tiếp,thị giá leo lên mốc 26.100 đồng/cp.

Đáng chú ý, SVC đã chứng kiến mức tăng giá gần gấp đôi trong vòng 5 tháng qua, đánh dấu mốc cao nhất trong vòng hơn 2 năm (kể từ tháng 8/2023). Vốn hóa thị trường theo đó tăng lên hơn 2.400 tỷ đồng.

Đà tăng bứt phá này xuất hiện ngay sau khi Savico công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025 với lợi nhuận sau thuế đạt 364 tỷ đồng, tăng gần 5.800% so với cùng kỳ năm trước chỉ hơn 6 tỷ đồng. Đây là mức lợi nhuận quý cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp, vượt kỷ lục năm 2022 (333 tỷ đồng) và gấp gần 4 lần lợi nhuận cả năm 2024 (100 tỷ đồng).

Theo Savico, doanh thu hợp nhất quý III/2025 tăng mạnh so với cùng kỳ nhờ thị trường ô tô phục hồi và mạng lưới công ty thành viên tiếp tục mở rộng. Số lượng đơn vị trực thuộc tăng đã giúp doanh thu bán hàng cải thiện đáng kể.

Tuy nhiên, động lực chính cho cú “bứt tốc” lợi nhuận đến từ mảng tài chính, khi doanh thu tài chính trong quý đạt 669 tỷ đồng, cao gấp 33 lần  so với con số 20 tỷ đồng của quý 3/2024. Trong đó, hơn 537 tỷ đồng là lãi từ  bán các khoản đầu tư  .

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Savico ghi nhận doanh thu hơn 20.547 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt gần 450 tỷ đồng, tăng tới 767% và gấp 4,5 lần lợi nhuận cả năm 2024. Với kết quả này, doanh nghiệp đã vượt 120% kế hoạch lợi nhuận năm dù mới hoàn thành khoảng 69% chỉ tiêu doanh thu.

Theo tìm hiểu, Savico là đơn vị thành viên của Tasco Auto - công ty con do Tasco nắm 100% vốn. Được biết, Tasco Auto (trước là CTCP SVC Holdings) có ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản và bán lẻ, phân phối ô tô.

Tasco Auto hiện đang là cổ đông chi phối tại Savico và đồng thời là một trong những nhà phân phối ô tô lớn nhất cả nước, với hơn 40.500 xe bán ra trong năm 2024, chiếm 13,7% thị phần. Tasco Auto còn là nhà nhập khẩu chính hãng các thương hiệu quốc tế như Volvo, Lynk & Co, Zeekr và Geely, với hệ thống phân phối gồm 126 showroom trên toàn quốc.

Mai Chi

