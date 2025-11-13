Một cổ phiếu VN30 bất ngờ tăng kịch trần sau khi dự án BĐS 4.500 tỷ có biến

VN-Index đang trong trạng thái giằng co sau nhịp hồi mạnh. Giữa bối cảnh đó, cổ phiếu DGC của CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang bất ngờ tăng hết biên độ, thậm chí "trắng bên bán", qua đó lên mức thị giá 3 chữ số 100.000 đồng/cp. Đây cũng là vùng giá cao nhất trong vòng 2 tháng qua của cổ phiếu này, vốn hóa thị trường DGC tăng lên gần 38.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, khối lượng giao dịch cũng bùng nổ mạnh. Tính đến hơn 10h40, đã có khoảng 6,4 triệu cổ phiếu được sang tay, cao gấp nhiều lần so với mức bình quân của các phiên trước đó.

Đà tăng mạnh của cổ phiếu diễn ra ngay sau thông tin doanh nghiệp vừa được chấp thuận triển khai dự án bất động sản hơn 4.500 tỷ đồng.

Ngày 12/11/2025, UBND TP. Hà Nội ban hành Quyết định số 5568/QĐ-UBND, chấp thuận chủ trương đầu tư và phê duyệt nhà đầu tư thực hiện Tổ hợp công trình công cộng, trường học và nhà ở Đức Giang.

Đây là dự án quy mô lớn hiếm hoi tại khu vực Đức Giang – Việt Hưng, do Tập đoàn Hóa chất Đức Giang đề xuất và Công ty TNHH MTV Bất động sản Đức Giang – doanh nghiệp con của tập đoàn – trực tiếp triển khai.

Trước đó, vào tháng 10/2025, UBND TP đã ban hành Quyết định số 4590/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Tổ hợp công trình công cộng, trường học và nhà ở Đức Giang tại số 18/44 phố Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên.

Tổ hợp có diện tích hơn 47.470 m² tại số 18, ngõ 44 phố Đức Giang (phường Việt Hưng, Hà Nội), gồm 60 căn nhà liền kề, khu chung cư cao tầng 880 căn hộ, trường học rộng 1,1 ha cùng hệ thống dịch vụ – thương mại, thể dục thể thao.

Tổng mức đầu tư ước 4.500 tỷ đồng, toàn bộ bằng vốn tự có của Đức Giang. Thời gian thực hiện dự án từ 2025 đến 2030.﻿

Theo ước tính của Vietcap, dự án có thể mang lại 413 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế vào năm 2027 và khoảng 1.000 tỷ đồng vào năm 2028, thời điểm bàn giao chính. Với giá bán trung bình 70 triệu đồng/m² căn hộ và 250 triệu đồng/m² nhà phố, doanh thu có thể lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Dù là khoản lợi nhuận “một lần”, dự án vẫn giúp DGC tăng hiệu quả sử dụng vốn nhàn rỗi, trong giai đoạn các dự án công nghiệp như Khu hóa chất Nghi Sơn hay chuỗi xút–clo vẫn đang đầu tư dở dang.

﻿ “Làm bất động sản vì có sẵn đất, vẫn tập trung sản xuất"

Việc doanh nghiệp sản xuất như Hoá chất Đức Giang có ý định làm dự án bất động sản trở thành một trong những chủ đề các cổ đông quan tâm.

Trả lời về vấn đề này tại ĐHĐCĐ thường niên 2025, ông Đào Hữu Huyền, Chủ tịch HĐQT công ty, nói "không hào hứng" với việc làm bất động sản. Công ty làm vì đã có sẵn đất từ trước, không phải vì muốn dấn thân vào lĩnh vực này.

"Cả Việt Nam mà đổ xô làm bất động sản thì không biết đất nước đi về đâu. Chúng tôi muốn tập trung vào làm sản xuất", ông Đào Hữu Huyền nói.

Ông cũng kể, nhiều người đã tư vấn tập đoàn đầu tư chứng khoán, Bitcoin... hay mang tiền đi đầu tư vào các công ty khác. Tuy nhiên, ban lãnh đạo công ty chỉ muốn tập trung làm hóa chất và sợ mất tiền khi đầu tư sang ngành khác.

Về tình hình kinh doanh lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của DGC đạt 8.521 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp tăng 8%, từ 2.631 tỷ đồng lên 2.837 tỷ đồng. Kết thúc 9 tháng, DGC báo lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 2.403 tỷ đồng, tăng 7% so với 9 tháng đầu năm 2024.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của DGC tăng mạnh 23% so với đầu năm, từ 15.821 tỷ đồng lên 19.424 tỷ đồng. Tổng lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng của DGC tăng vọt lên hơn 13.100 tỷ đồng. Con số này tăng 23% so với mức 10.686 tỷ đồng hồi đầu năm và hiện chiếm tới 67% tổng tài sản của tập đoàn.