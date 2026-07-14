Một công ty bất động sản báo lãi tăng gấp 20 lần, bỏ túi hơn 4.000 tỷ đồng chỉ sau 1 năm

Thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh vừa công bố thông tin về tình hình tài chính năm 2025 với nhiều chỉ tiêu tăng trưởng nổi bật.

Đáng chú ý nhất là lợi nhuận sau thuế của công ty tăng đột biến đạt hơn 4.069 tỷ đồng, tăng hơn 20 lần so với mức 183,1 tỷ đồng của năm 2024. Với kết quả này, công ty bất động sản đạt mức lợi nhuận bình quân khoảng 11,15 tỷ đồng mỗi ngày trong năm 2025.

Về sức khoẻ tài chính, tính đến thời điểm 31/12/2025, vốn chủ sở hữu của Đại Quang Minh đạt hơn 32.222 tỷ đồng, gần gấp đôi mức 16.488 tỷ đồng hồi đầu năm. Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu tăng từ 10.920 tỷ đồng lên 19.158 tỷ đồng, còn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng lên hơn 7.437 tỷ đồng. Chênh lệch tỷ giá và lợi ích cổ đông không kiểm soát lần lượt là 584 tỷ đồng và 252 tỷ đồng.

Trong khi đó, tính đến thời điểm cuối năm 2025, tổng nợ phải trả của công ty giảm từ 40.924 tỷ đồng hồi đầu năm, xuống còn khoảng 34.992 tỷ đồng. Đáng chú ý, nợ vay ngân hàng lại tăng mạnh lên 18.656 tỷ đồng, gần gấp đôi so với hồi đầu năm. Bên cạnh đó, doanh nghiệp lần đầu ghi nhận 1.500 tỷ đồng dư nợ trái phiếu phát hành riêng lẻ trong nước.

Trong khi đó, các khoản nợ phải trả khác giảm mạnh từ hơn 31.130 tỷ đồng xuống còn khoảng 14.836 tỷ đồng. Báo cáo tài chính không thuyết minh chi tiết các khoản mục thuộc nhóm nợ này.

Nhờ lợi nhuận tăng mạnh và quy mô vốn chủ sở hữu mở rộng, các chỉ số an toàn tài chính của Đại Quang Minh được cải thiện rõ rệt. Cụ thể, hệ số nợ phải trả trên tổng tài sản giảm từ 0,71 lần xuống 0,52 lần, còn hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu giảm từ 2,48 lần xuống 1,09 lần.

Khả năng thanh khoản được củng cố khi hệ số thanh toán ngắn hạn tăng từ 1,36 lần lên 2,28 lần, hệ số thanh toán nhanh tăng từ 0,62 lần lên 1,17 lần. Đặc biệt, hệ số thanh toán lãi vay tăng mạnh từ 1,59 lần lên 22,04 lần, phản ánh khả năng đáp ứng nghĩa vụ lãi vay được cải thiện đáng kể.

Báo cáo cũng cho biết doanh nghiệp đang sử dụng nguồn vốn trái phiếu cho các dự án bất động sản quy mô lớn. Trong đó có dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp chuyên sâu cơ khí Bình Dương với quy mô 785,86 ha, sử dụng 750 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu. Ngoài ra, doanh nghiệp còn phân bổ 750 tỷ đồng cho dự án Tổ hợp công trình xây dựng Trung tâm thương mại dịch vụ và mua sắm tại Khu trung tâm Khu đô thị Tây Hồ Tây. Doanh nghiệp cho biết việc sử dụng nguồn vốn trái phiếu đều tuân thủ các giới hạn theo quy định hiện hành.

Đại Quang Minh hiện do ông Trần Đăng Khoa làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Sinh năm 1970, ông Khoa là doanh nhân khá kín tiếng trên thị trường, thường được giới đầu tư gọi với biệt danh "Khoa khàn" hoặc "Khoa Keangnam" do từng hợp tác với Keangnam Vina – chủ đầu tư tòa tháp Landmark Keangnam tại Hà Nội.

Sau hơn một thập kỷ ít xuất hiện trên thương trường, cuối năm 2025, ông Trần Đăng Khoa bất ngờ trở lại Đại Quang Minh và đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT.

Được biết, Đại Quang Minh là một trong những doanh nghiệp phát triển bất động sản, hạ tầng và khu công nghiệp lớn tại Việt Nam. Công ty gắn liền với nhiều dự án trọng điểm tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP.HCM), trong đó nổi bật nhất là Khu đô thị Sala.