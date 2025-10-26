Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Một công ty bất động sản vượt kế hoạch lợi nhuận nhờ đầu tư cổ phiếu

26-10-2025 - 09:30 AM | Thị trường chứng khoán

Với đóng góp chính nhờ lãi từ đầu tư cổ phiếu, Nhà Đà Nẵng báo lãi sau thuế 9 tháng đầu năm ở mức hơn 145 tỷ đồng, gấp 3,5 lần cùng kỳ và vượt xa chỉ tiêu cả năm.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025, CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (mã: NDN, sàn HNX) ghi nhận tổng doanh thu gần 106 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 71 tỷ đồng, lần lượt gấp 2,1 lần và gần 36 lần cùng kỳ.

Tính chung 9 tháng đầu năm, Nhà Đà Nẵng ghi nhận doanh thu thuần 20 tỷ đồng, giảm 58% so với cùng kỳ. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp ở mức 7,8 tỷ đồng, giảm 61,7%.

Dù hoạt động kinh doanh cốt lõi suy yếu nhưng điểm tích cực là doanh thu tài chính tăng 39% lên mức 137 tỷ đồng, trong đó hơn 128 tỷ đồng là lãi từ đầu tư chứng khoán.

Bên cạnh đó, NDN còn được hoàn nhập hơn 53 tỷ đồng dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và các khoản đầu tư, nhiều hơn tổng các chi phí tài chính khác cộng lại.

Kết quả, Nhà Đà Nẵng báo lãi sau thuế hơn 145 tỷ đồng sau 9 tháng, gấp 3,5 lần cùng kỳ. Kết quả này đã vượt xa so với mục tiêu lợi nhuận 44,3 tỷ đồng đề ra cho cả năm.

Tại thời điểm 30/09/2025, tổng tài sản của Nhà Đà Nẵng ở mức 1.309 tỷ đồng, tăng 2% so với đầu năm.

Trong đó, tiền, các khoản tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng tăng 6%, lên 295 tỷ đồng.

Khoản đầu tư vào chứng khoán kinh doanh giảm 11% còn gần 492 tỷ đồng. Nhờ cơ cấu lại danh mục đầu tư mà phần dự phòng giảm mạnh từ 49 tỷ đồng xuống còn 9 tỷ đồng.

Trong danh mục cho thấy Nhà Đà Nẵng đang đầu tư hơn 23 cổ phiếu với tỷ trọng từ vài trăm triệu đồng đến dưới 100 tỷ đồng. Một số cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn nhất như:

HPG giá gốc 95 tỷ đồng, giảm 8% so với đầu năm và tạm lãi 45%. VHM giá gốc gần 93 tỷ đồng, giảm 43% so với đầu năm và tạm lãi 90%.

Một số cổ phiếu như: DGC, FPT, VPB, VCG, EIB, CTG... mới xuất hiện trong danh mục trong khi đầu năm không ghi nhận.

Một công ty bất động sản vượt kế hoạch lợi nhuận nhờ đầu tư cổ phiếu- Ảnh 1.

Danh mục đầu tư cổ phiếu của Nhà Đà Nẵng tại thời điểm 30/9/2025

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Nhà Đà Nẵng giảm còn một nửa so với đầu năm, ghi nhận 94 tỷ đồng. Trong đó, giá trị phải trả ngắn hạn khác giảm 85% còn gần 18 tỷ đồng, chủ yếu do không còn ghi nhận khoản phí bảo trì hơn 43 tỷ đồng phải trả của dự án chung cư Monarchy B.

Khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn và doanh thu chưa thực hiện khoảng 15 tỷ đồng. Doanh nghiệp không sử dụng đòn bẩy tài chính.


Theo Hà Ly

An ninh tiền tệ

