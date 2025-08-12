Một công ty BOT thanh toán lãi cho lô trái phiếu 1.200 tỷ đồng

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) mới đăng tải văn bản của Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận (BOT tỉnh Ninh Thuận) công bố tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

Theo đó, doanh nghiệp đã thanh toán 6 kỳ trả lãi với tổng giá trị thanh toán khoảng 175 tỷ đồng cho lô trái phiếu BNTCH2433001.

Nguồn: HNX

Được biết, lô trái phiếu này có giá trị phát hành 1.200 tỷ đồng, kỳ hạn 117 tháng; dự kiến đáo hạn ngày 29/10/2033.

Ngày 15/4/2024, doanh nghiệp đã mua lại 15 tỷ đồng trái phiếu nói trên, đưa giá trị lưu hành về mức 1.185 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận được thành lập ngày 25/7/2014, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Doanh nghiệp được biết đến là chủ đầu tư dự án BOT mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Ninh Thuận.

Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp là Giám đốc Huỳnh Thái Hoàng (SN 1972).

Theo BCTC hợp nhất quý II/2025 của Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (MCK: CII, sàn HoSE), BOT tỉnh Ninh Thuận là công ty con do CII sở hữu 100% tỷ lệ biểu quyết thông qua công ty con là Công ty CP Đầu tư cầu đường CII.

Đáng chú ý, CII cũng là trái chủ của lô trái phiếu 1.200 tỷ đồng do BOT tỉnh Ninh Thuận. Được biết, nguồn vốn đầu tư lô trái phiếu mã BNTCH2433001 do CII thu về từ đợt phát hành lô trái phiếu CII42301.

Tổng giá trị phát hành của lô CII42301 là hơn 2.813 tỷ đồng. Về số tiền này, ngoài 1.200 tỷ đồng đầu tư trái phiếu do BOT tỉnh Ninh Thuận phát hành, CII còn sử dụng 500 tỷ đồng để thanh toán trái phiếu CIIB2024009; 590 tỷ đồng thanh toán lô CIIB2124001 và hơn 523 tỷ đồng đầu tư trái phiếu do Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội (Xa lộ Hà Nội) phát hành.

Xa lộ Hà Nội là công ty con do CII nắm giữ 51% quyền biểu quyết thông qua Công ty CP Đầu tư Cầu đường CII (tính đến ngày 30/6/2025). Xa lộ Hà Nội được biết đến là chủ đầu tư dự án BOT mở rộng Xa lộ Hà Nội. Theo ước tính của CII, dự án BOT mở rộng Xa lộ Hà Nội sẽ hoàn vốn vào năm 2035. Dự án có thể chiếm 30% doanh thu mỗi năm trong giai đoạn 2023-2032, với ước tính doanh thu giai đoạn này tăng từ gần 2.400 tỷ lên 5.000 tỷ đồng.