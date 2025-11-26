Một công ty chứng khoán bị đình chỉ hoạt động mua chứng khoán trên sàn từ ngày 28/11

Mới nhất, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) đã ban hành Quyết định số 93/QĐ-SGDVN về việc đình chỉ một phần hoạt động giao dịch đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình.

Cụ thể, VNX quyết định đình chỉ hoạt động mua chứng khoán trên thị trường chứng khoán niêm yết và thị trường đăng ký giao dịch đối với Chứng khoán Hòa Bình tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) từ ngày 28/11/2025.

Lý do đình chỉ là việc Chứng khoán Hòa Bình bị UBCKNN đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt tại Quyết định số 816/QĐ-UBCK ngày 23/10/2025. Thời hạn kiểm soát đặc biệt tối đa là 4 tháng, tính từ ngày quyết định có hiệu lực.

Theo đó, UBCKNN yêu cầu Chứng khoán Hòa Bình công bố thông tin và báo cáo chi tiết về thực trạng tài chính, nguyên nhân cũng như phương án khắc phục. Công ty chứng khoán này không được ký mới và gia hạn các hợp đồng liên quan đến dịch vụ cho vay để thực hiện giao dịch ký quỹ, ngừng cho vay vốn để thực hiện giao dịch ký quỹ và báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong vòng 48 giờ kể từ khi bị đưa vào tình trạng kiểm soát đặc biệt.

Trên thị trường, cổ phiếu HBS đã bị HNX đưa vào diện cảnh báo do chậm nộp báo cáo tài chính bán niên năm 2025.

Biến động nhân sự thượng tầng, kết quả kinh doanh kém sắc

Trong một diễn biến khác, hồi cuối tháng 8, ông Lê Đình Dương đã xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT công ty vì lý do cá nhân. Ông Lê Đình Dương (SN 2003) còn được biết tới là con trai bà Nguyễn Thị Loan - Cựu Chủ tịch HĐQT Chứng khoán Hòa Bình.

Sau đó, bà Trần Mỹ Linh được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT công ty.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động của công ty đạt 15 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế xấp xỉ 6 tỷ đồng, giảm lần lượt 14% và 28% so với cùng kỳ năm trước.