Một công ty chứng khoán đổi tên, thay mới toàn bộ lãnh đạo thượng tầng

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, trong đó thông qua một nội dung quan trọng liên quan tới việc đổi tên.

Cụ thể, công ty dự kiến thay đổi sang tên mới là Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital (viết tắt: CASC).

Đồng thời, Đại hội cũng đã bầu ra Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát với những tên tuổi mới. Trong đó, HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 gồm ông Nguyễn Hải Minh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Thanh Sơn và ông Nguyễn Thanh Tùng cùng là Thành viên Hội đồng quản trị. HĐQT cũ gồm bà Đặng Thị Lan Phương, ông Phí Văn Thịnh và bà Trần Thanh Hương đều bị miễn nhiệm.

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 gồm ông Nguyễn Văn Khôi giữ chức Trưởng ban cùng hai Thành viên là ông Nguyễn Bảo Khánh và bà Nguyễn Thị Phương Thanh. BKS cũ gồm Ông Phạm Anh Tuấn, Ông Lê Trọng Quyền và Ông Nguyễn Văn Bảođều bị miễn nhiệm.

Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát có hiệu lực kể từ 07/11/2025.

Bên cạnh đó, công ty cũng công bố thông tin giao dịch chuyển nhượng cổ phần để trở thành cổ đông nắm giữ trên 10% vốn điều lệ đã góp. Cụ thể, Công ty Cổ phần đầu tư Khang Chi hiện 14.882.419 cổ phần, chiếm 49,608% vốn điều lệ CASC. Ngày hoàn tất giao dịch chuyển nhượng là ngày 07/11/2025.

CASC được thành lập năm 2006. Ghi nhận trong 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu hoạt động đạt 23 tỷ, giảm 31% so với cùng kỳ năm trước. LNST 9 tháng đạt gần 5 tỷ, tăng 257%. Tuy nhiên số lãi quý 3 giảm gần 70% so với cùng kỳ. Công ty cho biết doanh thu chủ yếu thu được từ cung cấp dịch vụ đại lý lưu ký trái phiếu. Trong kỳ vừa qua, công ty giảm giá dịch vụ đại lý lưu ký chứng khoán cho khách hàng nên doanh thu sụt giảm, dẫn tới lợi nhuận sau thuế giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.



