Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một công ty chứng khoán đổi tên, thay mới toàn bộ lãnh đạo thượng tầng

10-11-2025 - 00:05 AM | Thị trường chứng khoán

Đại hội của công ty cũng đã bầu ra Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát với những tên tuổi mới.

Một công ty chứng khoán đổi tên, thay mới toàn bộ lãnh đạo thượng tầng- Ảnh 1.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, trong đó thông qua một nội dung quan trọng liên quan tới việc đổi tên.

Cụ thể, công ty dự kiến thay đổi sang tên mới là Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital (viết tắt: CASC).

Đồng thời, Đại hội cũng đã bầu ra Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát với những tên tuổi mới. Trong đó, HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 gồm ông Nguyễn Hải Minh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Thanh Sơn và ông Nguyễn Thanh Tùng cùng là Thành viên Hội đồng quản trị. HĐQT cũ gồm bà Đặng Thị Lan Phương, ông Phí Văn Thịnh và bà Trần Thanh Hương đều bị miễn nhiệm.

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 gồm ông Nguyễn Văn Khôi giữ chức Trưởng ban cùng hai Thành viên là ông Nguyễn Bảo Khánh và bà Nguyễn Thị Phương Thanh. BKS cũ gồm Ông Phạm Anh Tuấn, Ông Lê Trọng Quyền và Ông Nguyễn Văn Bảođều bị miễn nhiệm.

Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát có hiệu lực kể từ 07/11/2025.

Một công ty chứng khoán đổi tên, thay mới toàn bộ lãnh đạo thượng tầng- Ảnh 2.

Bên cạnh đó, công ty cũng công bố thông tin giao dịch chuyển nhượng cổ phần để trở thành cổ đông nắm giữ trên 10% vốn điều lệ đã góp. Cụ thể, Công ty Cổ phần đầu tư Khang Chi hiện 14.882.419 cổ phần, chiếm 49,608% vốn điều lệ CASC. Ngày hoàn tất giao dịch chuyển nhượng là ngày 07/11/2025.

CASC được thành lập năm 2006. Ghi nhận trong 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu hoạt động đạt 23 tỷ, giảm 31% so với cùng kỳ năm trước. LNST 9 tháng đạt gần 5 tỷ, tăng 257%. Tuy nhiên số lãi quý 3 giảm gần 70% so với cùng kỳ. Công ty cho biết doanh thu chủ yếu thu được từ cung cấp dịch vụ đại lý lưu ký trái phiếu. Trong kỳ vừa qua, công ty giảm giá dịch vụ đại lý lưu ký chứng khoán cho khách hàng nên doanh thu sụt giảm, dẫn tới lợi nhuận sau thuế giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Một công ty chứng khoán đổi tên, thay mới toàn bộ lãnh đạo thượng tầng- Ảnh 3.


Tuệ Giang

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lịch chốt quyền cổ tức 10/11– 14/11: Cổ tức tiền mặt cao nhất 30%, một "ông lớn" chuẩn bị chi gần 1.600 tỷ đồng trả cổ tức

Lịch chốt quyền cổ tức 10/11– 14/11: Cổ tức tiền mặt cao nhất 30%, một "ông lớn" chuẩn bị chi gần 1.600 tỷ đồng trả cổ tức Nổi bật

Chuyện gì đây: Doanh nghiệp buôn nước mắm, mỳ tôm “vượt mặt” Hòa Phát, FPT, Vinamilk cùng loạt ngân hàng

Chuyện gì đây: Doanh nghiệp buôn nước mắm, mỳ tôm “vượt mặt” Hòa Phát, FPT, Vinamilk cùng loạt ngân hàng Nổi bật

Chứng khoán về thấp nhất 4 tháng, nhà đầu tư ngỡ ngàng

Chứng khoán về thấp nhất 4 tháng, nhà đầu tư ngỡ ngàng

00:05 , 10/11/2025
CTCK hé lộ danh mục cổ phiếu có nền tảng tốt, định giá rẻ và lợi nhuận quý 4 dự kiến khả quan

CTCK hé lộ danh mục cổ phiếu có nền tảng tốt, định giá rẻ và lợi nhuận quý 4 dự kiến khả quan

00:03 , 10/11/2025
Vừa vào cuộc đua, vì sao một doanh nghiệp 'chào thua' sàn tài sản mã hóa?

Vừa vào cuộc đua, vì sao một doanh nghiệp 'chào thua' sàn tài sản mã hóa?

22:20 , 09/11/2025
Huy động vốn từ thị trường trái phiếu ước đạt 1 triệu tỷ đồng trong năm 2025

Huy động vốn từ thị trường trái phiếu ước đạt 1 triệu tỷ đồng trong năm 2025

22:19 , 09/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên