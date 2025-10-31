Một công ty chứng khoán khuyến cáo khẩn tới nhà đầu tư
Theo công ty, việc các cá nhân, tổ chức đưa các thông tin sai sự thật về VIX là hành vi vi phạm pháp luật, gây lũng đoạn, mất an ninh an toàn thị trường, và sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định.
VIX:
Trong thông báo mới nhất, Công ty Chứng khoán VIX (mã VIX) cho biết có nhận được phản ánh từ một số nhà đầu tư đối với thông tin lan truyền trên một số diễn đàn và một số trang mạng xã hội có liên quan đến VIX nói chung và mã cổ phiếu VIX nói riêng.
Sau khi ghi nhận, kiểm tra, Chứng khoán VIX khẳng định, đây là các thông tin sai sự thật. Những thông tin này đã ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư, khách hàng, gây mất niềm tin vào hình ảnh, uy tín của VIX, dẫn đến xâm phạm quyền lợi của cổ đông VIX.
Với tư cách là một công ty đại chúng quy mô lớn, VIX khẳng định luôn tuân thủ quy định pháp luật, thực hiện công bố kịp thời và đầy đủ mọi thông tin chính thống về VIX theo quy định.
"Việc các cá nhân, tổ chức đưa các thông tin sai sự thật về VIX nói chung và mã cổ phiếu VIX nói riêng là hành vi vi phạm pháp luật, gây lũng đoạn, mất an ninh an toàn thị trường, và sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định.
Chúng tôi khuyến nghị Quý Nhà đầu tư thận trọng trước những thông tin thất thiệt và có những đánh giá đầy đủ, khách quan, chính xác về tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Mọi thông tin chính thống sẽ được chúng tôi cung cấp đầy đủ, nhanh chóng tại website chính thức của VIX tại địa chỉ: https://vixs.vn", thông báo của VIX nêu rõ.
VIX cam kết trong quá trình hoạt dộng uôn tối ưu hóa các nguồn lực, nỗ lực đưa ra các hoạch định về chiến lược, vị thế, tầm nhìn cũng như quản trị để có thể gia tăng giá trị doanh nghiệp và đem lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông.
Về tình hình hình kinh, Chứng khoán VIX đã công bố báo cáo tài chính quý 3/2025, ghi nhận tổng doanh thu hoạt động đạt 3.222 tỷ đồng, tăng 482% so với quý 3/2024. Hầu hết các hoạt động kinh doanh trong quý 3/2025 của VIX đều tăng trưởng, với điểm sáng tiếp tục đến từ hoạt động tự doanh.
Trừ đi chi phí, lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế quý 3/2025 của VIX đạt lần lượt 3.048 tỷ đồng và 2.449 tỷ đồng, cao hơn 9 lần con số so của quý 3/2024. Đây là khoản lợi nhuận quý cao kỷ lục trong lịch sử hoạt động của VIX.
Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu hoạt động của VIX đạt 6.178 tỷ đồng, tăng 378% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế đạt 5.116 tỷ đồng và 4.123 tỷ đồng, tăng tương ứng 651% và 648%.
Tính đến cuối quý 3/2025, tổng tài sản của VIX đạt 31.535 tỷ đồng, tăng tới 61% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay tăng tới 180% lên 16.143 tỷ đồng, chiếm hơn nửa cơ cấu tài sản. Tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) lại giảm nhẹ về còn 12.410 tỷ đồng.
