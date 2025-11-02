Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Một công ty chứng khoán "lăn chốt" trả cổ tức tiền mặt ngay trong tháng 11

02-11-2025 - 00:10 AM | Thị trường chứng khoán

Nguồn tiền chi trả cổ tức được sử dụng từ lợi nhuận sau thuế còn lại thực hiện năm 2024 của Công ty.

Mới đây, CTCP Chứng khoán Bảo Việt (mã: BVS) thông báo ngày 14/11 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2024 với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày thanh toán dự kiến vào 26/11/2025.

Với gần 72,2 triệu cổ phiếu lưu hành, Chứng khoán Bảo Việt dự kiến chi trả gần 58 tỷ đồng cho đợt cổ tức lần này. Nguồn tiền chi trả cổ tức được sử dụng từ lợi nhuận sau thuế còn lại thực hiện năm 2024 của Công ty. Trong cơ cấu cổ đông, Tập đoàn Bảo Việt đang là cổ đông lớn nhất với việc sở hữu 59,95% vốn dự kiến sẽ nhận về 35 tỷ đồng.

Trong 5 năm qua, BVS liên tục chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ ổn định từ 8% đến 10%. Năm 2025, công ty dự kiến duy trì mức chi trả 8%.

Về tình hình kinh doanh, BVS ghi nhận doanh thu hoạt động quý 3 đạt 378 tỷ đồng, gấp gấp đôi cùng kỳ, trong đó mảng môi giới và cho vay đóng góp lớn nhất. Lợi nhuận sau thuế đạt 81 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, BVS ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 825 tỷ đồng, tăng gần 10% so với cùng kỳ. Lợi nhuận ghi nhận đạt 193 tỷ đồng, ﻿tăng 40% so với cùng kỳ năm trước.

Mai Chi

Nhịp sống thị trường

