Một công ty chứng khoán liên tục bị UBCKNN xử phạt hành chính

Ngày 20/11/2025, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 431/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Chứng khoán Thủ Đô. Địa chỉ trụ sở chính đặt tại Tầng 8, tòa nhà số 2A Đại Cồ Việt, phường Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội.

Cụ thể, Chứng khoán Thủ Đô bị xử phạt số tiền 175 triệu đồng theo quy định tại Khoản 3a Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 34 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP do báo cáo có nội dung sai lệch.

Công ty báo cáo không chính xác tỷ lệ vốn khả dụng tại các Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2023, 31/12/2024, Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính đã được soát xét tại ngày 30/06/2024 và tại mộtsố thời điểm trong giai đoạn từ ngày 31/12/2023 đến ngày 31/7/2025.

Bên cạnh đó, Chứng khoán Thủ Đô bị buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc báo cáo thông tin chính xác đối với hành vi vi phạm báo cáo có nội dung sai lệch, theo quy định tại khoản 4 Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại điểm c khoản 34 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Trước đó vào cuối tháng 5 vừa qua, Chứng khoán Thủ Đô cũng bị UBKCNN xử phạt hành chính số tiền 152,5 triệu đồng.

Cụ thể, Chứng khoán Thủ Đô bị phạt 92,5 triệu đồng vì không lưu giữ đầy đủ hồ sơ, dữ liệu, tài liệu, chứng từ liên quan đến hoạt động công ty chứng khoán. Đáng chú ý, trong hoạt động cung cấp dịch vụ đăng ký, lưu ký cho các mã trái phiếu H39CH2123004 của CTCP Hưng Thịnh Investment và HQNCH2124005 của CTCP Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn, công ty không lưu trữ hồ sơ đăng ký chuyển nhượng, trong đó thiếu tài liệu xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp của bên nhận chuyển nhượng.

Tiếp theo, Chứng khoán Thủ Đô còn bị phạt 60 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định với báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024.

Ở một diễn biến liên quan, Chứng khoán Thủ Đô đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 (lần 1), tổ chức ngày 7/11, thông qua việc đổi tên thành CTCP Chứng khoán Capital (CASC).

Đại hội cũng thống nhất miễn nhiệm 3 thành viên HĐQT gồm bà Đặng Thị Lan Phương (Chủ tịch HĐQT), ông Phí Văn Thịnh và bà Trần Thanh Hương; đồng thời miễn nhiệm 3 thành viên Ban kiểm soát là ông Phạm Anh Tuấn (Trưởng BKS), ông Lê Trọng Quyền và ông Nguyễn Văn Bảo.

Ông Nguyễn Hải Minh vừa được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT thay cho bà Đặng Thị Lan Phương. (Nguồn: CASC)

Ở chiều bổ sung nhân sự, cổ đông đã bầu ông Nguyễn Thanh Sơn, ông Nguyễn Hải Minh và ông Nguyễn Thanh Tùng vào HĐQT nhiệm kỳ 2024–2029. Nhân sự BKS gồm ông Nguyễn Văn Khôi, ông Nguyễn Bảo Khánh và bà Nguyễn Thị Phương Thanh.

Sau đại hội, ông Nguyễn Hải Minh được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT, còn ông Nguyễn Văn Khôi trở thành Trưởng Ban kiểm soát.