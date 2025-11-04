Một công ty chứng khoán trở lại "game" tăng vốn: Nâng khối lượng phát hành lên 950 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ dự kiến gần 11.000 tỷ đồng

Chứng khoán HD (HDS) vừa có thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về Phương án tăng vốn 2025.

Theo HDS, nhằm nâng cao tiềm lực tài chính, uy tín của công ty trên thị trường và tăng quy mô vốn để bố sung cho các hoạt động theo kế hoạch kinh doanh sắp tới, ngày 28/10/2025, HDS đã công bố Nghị quyết HĐQT số 26/2025/NQ-HĐQT ngày 28/10/2025 về việc dừng triển khai phương án chảo bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

Đến nay, HDS tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án tăng vốn thay thế phương án nêu trên. Vốn điều lệ của công ty dự kiến tăng lên gần 11.000 tỷ đồng.

Cụ thể, HDS dự kiến phát hành gần 950 triệu cổ phiếu, bao gồm (1) Chào bán gần 877 triệu cổ phiếu cho cố đông hiện hữu với giá là 10.000 đồng/CP (tỷ lệ 1:6) và (2) Phát hành hơn 73 triệu cổ phiếu trả cổ tức (tỷ lệ 2:1).

Nếu thành công hoàn tất cả 2 phương án trên, vốn điều lệ của HDS dự kiến đạt 10.960 tỷ đồng sau phát hành.

Số tiền thu được dự kiến từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu xấp xỉ 8.769 tỷ đồng, công ty dự kiến sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán để bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh của Công ty. Trong đó, 32% tương ứng 2.827 tỷ dùng để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ; 14% tương ứng 1.192 tỷ đồng dùng bổ sung vốn cho hoạt động ứng trước tiền bán chứng khoán; 52% tương ứng 4.603 tỷ dùng để bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư, tự doanh chứng khoán, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu chính phủ; còn lại 2% tương ứng 146 tỷ dùng cho mua sắm tài sản cố định, phần mềm, chi phí hoạt động kinh doanh.

Phương án sử dụng vốn mới của HDS có sự thay đổi đáng chú ý khi đã không còn kế hoạch góp vốn vào một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sàn giao dịch tài sản mã hóa.

Diễn biến liên quan, CTCP Vina Đại Phước vừa báo cáo nhận chuyển nhượng 16,5 triệu cổ phần, tương đương 11,3% vốn điều lệ và trở thành cổ đông lớn của HDS.

Ngoài 2 cái tên nêu trên, tính đến ngày 30/6/2025, Chứng khoán HD còn có 5 cổ đông lớn, khác gồm Ngân hàng HDBank (30%), Công ty TNHH Đầu tư Huỳnh Phát (17,5%), Công ty TNHH Đầu tư Blue Sky Việt Nam (13,78%), CTCP Đầu tư Dynamic & Development (10,61%) và Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Dịch vụ Huy Phong (7,99%).



