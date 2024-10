Một công ty hỗ trợ khách chứng minh tài chính để xin visa, kết quả bị lừa đảo hơn 5 tỷ đồng

Chiều 11/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an thành phố Đà Nẵng đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Như Quỳnh (39 tuổi), trú quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.





Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Trần Như Quỳnh.

Quá trình điều tra xác định, Trần Như Quỳnh là cộng tác viên của Công ty Cổ phần CMTC Việt Nam (có trụ sở tại Khu đô thị mới Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội), ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động tư vấn đầu tư, dịch vụ tư vấn, hỗ trợ khách hàng xin visa du học, du lịch...



Theo hợp đồng lao động, Quỳnh được Công ty bàn giao tiền mặt, chuyển khoản hoặc sổ tiết kiệm để hỗ trợ khách hàng thực hiện thủ tục chứng minh tài chính (bằng hình thức mở sổ tiết kiệm hoặc xác nhận số dư trong tài khoản ngân hàng). Sau khi hoàn thành xong thủ tục, Quỳnh sẽ tất toán, hoàn trả số tiền và sổ tiết kiệm về lại cho Công ty.

Lợi dụng việc cộng tác với Công ty CMTC, đầu tháng 05/2024, Trần Như Quỳnh đã sử dụng thủ đoạn gian dối, đưa ra thông tin không có thật về việc một số cá nhân có nhu cầu chứng minh tài chính để Công ty CMTC tin tưởng và chuyển tiền, theo đó, đối tượng đã chiếm đoạt số tiền hơn 5 tỷ đồng của Công ty.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.