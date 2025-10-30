Một công ty "họ" Viettel báo doanh thu và lợi nhuận quý 3 cao kỷ lục, lượng tiền trong "két" tăng mạnh

Tổng CTCP Công trình Viettel (Viettel Construction, mã: CTR) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2025 với doanh thu thuần đạt 3.965 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức doanh thu quý cao kỷ lục trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp này.

Trong cơ cấu doanh thu quý 3/2025, doanh thu dịch vụ khai thác và ứng cứu thông tin đạt 2.030 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ và cũng là khoản thu chiếm tỷ trọng lớn nhất (51%). Trụ cột khác là doanh thu xây dựng công trình chiếm tỷ trọng 27% tổng doanh thu, ghi nhận 1.082 tỷ đồng trong quý 3, giảm nhẹ 6% so với cùng kỳ.

Các mảng doanh thu khác từ hợp đồng thương mại và giải pháp tích cực và doanh thu kinh doanh hạ tầng cho thuê lần lượt đóng góp 12% và 6% tổng thu quý 3 của Viettel Construction.

Trừ chi phí vốn, lợi nhuận gộp ghi nhận gần 248 tỷ đồng, tăng trưởng 12% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, Viettel Construction ghi nhận doanh thu tài chính tăng mạnh, cao gấp đôi so với cùng kỳ năm trước mang về gần 25 tỷ đồng. Song song, chi phí tài chính đạt gần 24 tỷ đồng, tăng 51%. Bên cạnh đó, chi phí quản lý doanh nghiệp gần như đi ngang so với cùng kỳ, đạt hơn 40 tỷ đồng.

Khấu trừ các chi phí khác, Công trình Viettel báo lãi sau thuế lập kỷ lục, đạt gần 169 tỷ đồng; tăng trưởng 16% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) quý 3 đạt 1.476 đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của CTR lần lượt đạt 9.940 tỷ đồng và 436 tỷ đồng, tương ứng tăng 9% và 13% so với cùng kỳ.

Năm 2025, Viettel Construction lên kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu đạt 13.968 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 721 tỷ đồng, lần lượt tăng 10,3% và 6,7% so với thực hiện 2024. Như vậy, công ty đã hoàn thành 67% mục tiêu doanh thu và 76% mục tiêu lợi nhuận trước thuế sau 9 tháng đầu năm.

Tại thời điểm 30/9/2025, tổng tài sản của Viettel Construction đạt 7.783 tỷ đồng, tăng 9,5% so với thời điểm đầu năm. Tài sản ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn với 6.210 tỷ đồng, trong đó, lượng tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngắn hạn bật tăng mạnh 59% so với đầu năm, ghi nhận 2.774 tỷ đồng.

Về phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp đạt 5.624 tỷ đồng, tăng 7,3% so với thời điểm đầu năm. Nợ ngắn hạn chiếm phần lớn, với 5.064 tỷ đồng, nợ vay tài chính ngắn hạn ghi nhận 1.213 tỷ đồng. Khoản nợ vay tài chính dài hạn đạt 544 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu của CTR đạt 2.159 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế hết quý 3/2025 đạt hơn 736 tỷ.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu CTR đang trong chuỗi ngày hồi phục ấn tượng. Chốt phiên 30/10, thị giá CTR tăng 2,4% lên mức 94.000 đồng, đánh dấu vùng giá cao nhất trong vòng 3 tháng.