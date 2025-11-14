Một công ty trên sàn chứng khoán muốn họp bất thường, dự tính trước kịch bản họp bất thành

CTCP Tập đoàn Bamboo Capital (mã: BCG) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc triển khai tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp là 04/12/2025. Sau đó, Đại hội dự kiến tổ chức ngày 25/12 theo hình thức trực tuyến.

Đáng chú ý, Bamboo Capital cũng chủ động dự phòng kịch bản đại hội không đủ điều kiện tiến hành. Công ty lên phương án sẽ tổ chức họp lần 2 vào ngày 26/12 và lần 3 vào 27/12.

Theo Nghị quyết, nội dung họp lần này bao gồm báo cáo của HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030; miễn nhiệm và bầu mới thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới. Doanh nghiệp đồng thời trình chủ trương thực hiện BCTC kiểm toán 2024, lựa chọn đơn vị kiểm toán 2025, đặc biệt là định hướng tái cấu trúc hoạt động Công ty.

Trên thị trường, cổ phiếu BCG đã bị đưa vào diện đình chỉ giao dịch từ 09/10, với lý do là tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 quá 6 tháng so với thời hạn quy định.

Thời điểm đó, Bamboo Capital cho biết nguyên nhân chính dẫn tới sự chậm trễ báo cáo tài chính xuất phát từ biến động về nhân sự, trong 9 tháng đầu năm, công ty đã xảy ra nhiều biến động liên quan đến cổ đông lớn và nhân sự cấp cao, bao gồm cả nhân sự phụ trách tài chính – kế toán. Cùng với đó là tiến trình xử lý nghĩa vụ trái phiếu và cơ cấu nợ cần thêm thời gian để hoàn tất thủ tục với các cơ quan chức năng.

Về biện pháp khắc phục, BCG cho biết hiện nay đã cơ bản hoàn thiện bộ máy nhân sự và hoàn tất tiếp nhận bàn giao hồ sơ, đồng thời khẩn trương triển khai các bước tiếp theo. Để đẩy nhanh tiến độ kiểm toán BCTC, hạn chế rủi ro phát sinh cho doanh nghiệp và cổ đông, Công ty đang phối hợp chặt chẽ với đơn vị kiểm toán và các bên liên quan để tổng hợp hồ sơ, khắc phục các tồn đọng, hướng tới việc phát hành BCTC kiểm toán năm 2024 và báo cáo tài chính soát xét bán niên 2025 trong thời gian sớm nhất.

Bamboo Capital cho biết BCTC kiểm toán năm 2024 dự kiến được phát hành trước ngày 31/12/2025. Bên cạnh đó, BCG sẽ thu thập tài liệu hồ sơ từ các phòng ban, công ty thành viên để thực hiện BCTC tự lập quý 1, 2/2025. Sau khi BCTC kiểm toán được phát hành, công ty sẽ triển khai tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 và tiếp tục thực hiện kiểm toán BCTC bán niên 2025. Gần nhất, công ty tiếp tục chậm công bố BCTC quý 3/2025.

Về việc tái cấu trúc các khoản vay và gói trái phiếu, BCG đã gửi văn bản đến các đối tác và trái chủ để thống nhất phương án xử lý và phối hợp triển khai. Một số công ty con và công ty liên kết đã đạt được những tiến độ khả quan. Đồng thời, Công ty tiếp tục làm việc với ngân hàng và các cơ quan chức năng để xử lý, bao gồm việc xử lý tài sản đảm bảo để khắc phục toàn bộ số tiền nợ trái phiếu.