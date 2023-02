Một công ty xây dựng chỉ còn 4,5 tỷ đồng tiền mặt, lùi thời điểm đáo hạn trái phiếu thêm 1 năm với cam kết trả lãi phát sinh bằng 150% lãi suất công bố

CTCP Đầu tư và Xây dựng Vina2 (Mã VC2) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2022 với doanh thu đạt 405 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên, việc giá vốn bán hàng tăng 70% khiến lợi nhuận gộp của công ty chỉ đạt 31 tỷ đồng trong khi cùng kỳ đạt 77 tỷ; biên lợi nhuận gộp giảm về 7,6%.

Kết quả, VC2 thu về 3,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 89% so với quý 4/2021. Bên cạnh việc do lợi nhuận gộp giảm, lợi nhuận quý 4 giảm mạnh còn do trong quý 4/2021, VC2 đã ghi nhận lợi nhuận từ việc hoàn thành chuyển nhượng quyền phát triển dự án, lợi nhuận từ việc bàn giao các dự án bất động sản, ...

Lũy kế cả năm, VC2 ghi nhận doanh thu đạt 970 tỷ đồng, tăng gần 10% so với năm 2021 và lợi nhuận sau thuế đạt 38 tỷ đồng, giảm 38%. Trong cơ cấu doanh thu năm 2022, hoạt động xây lắp ghi nhận tăng 43% so với năm trước đó và đóng góp tới 863 tỷ đồng trong khi doanh thu hoạt động kinh doanh bất động sản giảm tới 70% còn hơn 77 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/12/2022, tổng tài sản của VC2 ở mức 2.305 tỷ đồng, tăng 115 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Trong đó, đáng chú ý là lượng tiền và tương đương tiền VC2 đang nắm giữ chỉ còn 4,5 tỷ đồng, trong khi năm ngoái là 113 tỷ đồng. Công ty cũng không còn khoản đầu tư chứng khoán 125 tỷ đồng, ngược lại, khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tăng lên hơn 22 tỷ đồng.

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ của VC2 âm 108,5 tỷ đồng. Trong đó, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 274 tỷ đồng.

Trong khi đó, ở thời điểm hiện tại, VC2 đang đứng trước áp lực trả nợ lớn, đặc biệt từ kênh trái phiếu doanh nghiệp. Ngày 7/2 vừa qua, hội nghị người sở hữu trái phiếu của VC2 đã diễn ra và thống nhất lùi thời gian đáo hạn lô trái phiếu 118,7 tỷ đồng đã đến hạn thanh toán vào ngày 27/10/2022 lại một năm, dự kiến vào 27/10/2023. Ngoài nợ gốc, VC2 cam kết chi trả phần lãi phát sinh, được tính bằng 150% lãi suất công bố (11,5%/năm).

Bên cạnh đó, VC2 cũng mới nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế từ Cục thuế TP Hà Nội ngày 6/2/2023. Công ty đã có hành vi vi phạm hành chính liên quan đến thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân.

VC2 bị xử phạt hành chính hơn 3,1 tỷ đồng. Đồng thời, công ty bị buộc khắc phục hậu quả số tiền chậm nộp còn thiếu các năm 2019–2020. Cụ thể, VC2 phải nộp hơn 845 triệu đồng thuế thu nhập doanh nghiệp; gần 979 triệu đồng thuế giá trị gia tăng; 7,6 tỷ đồng thuế thu nhập cá nhân và 3,215 tỷ đồng tổng số tiền chậm nộp thuế.

Số tiền chậm nộp được tính đến hết ngày 6/1/2023 và có thể cao hơn nữa do cục thuế yêu cầu công ty tự tính số tiền chậm nộp kể từ ngày 7/1 đến ngày nộp đủ số tiền chậm nộp vào NSNN. Tổng cộng, VC2 bị xử lý và truy thu thuế số tiền gần 15,8 tỷ đồng.