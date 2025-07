Một công ty xây dựng tăng 71% lợi nhuận nhờ BĐS và Khu công nghiệp, EPS hơn 7.000 đồng, lãi 80% từ cổ phiếu 'họ hàng'

CTCP Đầu tư Xây dựng dầu khí IDICO (mã chứng khoán ICN) công bố Báo cáo tài chính quý 2/2025 với doanh thu 187 tỷ đồng, chỉ tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước nhưng lợi nhuận sau thuế tăng 15% lên 85 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp tăng thêm 3% lên 56% và lợi nhuận ròng từ hoạt động tài chính tăng lên là nguyên nhân chính giúp ICN đạt kết quả lợi nhuận này.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu của ICN tăng 60% lên 368 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng 71% lên 143,5 tỷ đồng. Lợi nhuận trên mỗi cổ phần (EPS) trong nửa đầu năm đạt hơn 7.000 đồng.

Sự tăng trưởng của doanh thu đến chủ yếu từ kinh doanh bất động sản tại dự án Đầu tư XD Khu trung tâm TM, DV kết hợp nhà ở thuộc Khu đô thị Bắc Châu Giang (198 tỷ đồng) và doanh thu thuần kinh doanh đất đã phát triển cơ sở hạ tầng ghi nhận một lần tại DA Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-CONAC (97 tỷ đồng).

ICN thành lập từ năm 1979, hiện là công ty con do Tổng CTCP IDICO-CTCP nắm 51%, CTCP tập đoàn Hayat Việt Nam nắm 22,77%.

Tổng tài sản của ICN đến 30/6/2025 là 1.287 tỷ đồng thì gần 600 tỷ đồng là tiền, tương đương tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn (tiền gửi tiết kiệm, trái phiếu), chiếm 47%.

Ngày 3/7, doanh nghiệp này vừa chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 50%, nâng vốn điều lệ từ 204 tỷ đồng lên 306 tỷ đồng.

Trước đó, vào năm 2024, ICN báo doanh thu thuần đạt 623 tỷ đồng, tăng mạnh 277% so với năm 2023 nhờ sự nổi lên của mảng kinh doanh bất động sản (thay vì xây dựng truyền thống) với doanh thu 239 tỷ đồng. Đồng thời, mảng kinh doanh khu công nghiệp cũng tăng gấp đôi doanh thu.

Hayat Việt Nam đầu tư vào ICN từ giữa năm 2021. Từ đó, ICN chứng kiến bước nhảy vọt trong kết quả kinh doanh như trên.

Ngoài ra, ICN cầm trong tay lượng cổ phiếu HTI của CTCP Đầu tư Phát triễn Hạ tầng IDICO (IDICO-IDI) có giá gốc 10,7 tỷ đồng. Tính đến ngày 30/6/2025, giá trị số cổ phiếu này là 19,3 tỷ đồng – cao hơn 80% so với giá gốc.

Trong phiên giao dịch cuối tuần qua (18/7), cổ phiếu HTI tăng trần lên giá 21.550 đồng, ghi nhận mức tăng 19% so với thời điểm 30/6, tương đương với việc giá trị cổ phiếu HTI trong tay ICN tiếp tục tăng thêm.

HTI (tiền thân là Công ty TNHH BOT An Sương An Lạc được thành lập mới từ dự án đầu tư BOT An Sương An Lạc) cũng là công ty con do IDICO nắm 57,7%, với quy mô vốn điều lệ và tổng tài sản khá tương đồng với ICN, hoạt động trong lĩnh vực thu phí giao thông từ dự án BOT An Sương – An Lạc.

HTI cũng vừa báo lợi nhuận sau thuế quý 2/2025 tăng 122% và 6 tháng đầu năm tăng 205%, đạt 96 tỷ đồng, EPS 3.849 đồng.