Một công việc trong mơ với thu nhập "miễn bàn", được đi khắp nơi nhưng tiêu chuẩn khắt khe đến bất ngờ

Nếu nhắc đến một ngành nghề vừa hào nhoáng, vừa thử thách khiến nhiều bạn trẻ mơ ước thì chắc chắn nghề tiếp viên hàng không sẽ luôn nằm trong top đầu. Nhưng đằng sau hình ảnh thanh lịch trên bầu trời, đây lại là một ngành nghề cực kỳ khắt khe, đến mức chỉ lệch một vài milimet thôi cũng có thể khiến bạn trượt ngay từ vòng gửi xe.

Điều kiện để trở thành tiếp viên hàng không

Đầu tiên, ngoại hình và sức khỏe chính là "tấm vé" để bạn có cơ hội bước vào ngành này. Hầu hết các hãng hàng không tại Việt Nam và quốc tế đều yêu cầu ứng viên có chiều cao trung bình từ 1m58 - 1m75 đối với nữ, 1m70 - 1m85 đối với nam, cùng với cân nặng cân đối theo chuẩn BMI. Đặc biệt, tầm với sải tay của tiếp viên phải đạt tối thiểu 212cm (tính khi kiễng chân) để đảm bảo có thể mở khoang hành lý trên cao.

Để trở thành tiếp viên hàng không phải đáp ứng được những tiêu chuẩn cực khắt khe.

Chưa hết, bạn còn phải đáp ứng hàng loạt tiêu chí "chi li" khác: không xăm hình lộ ra bên ngoài, không sẹo lớn trên mặt, khả năng giao tiếp tiếng Anh lưu loát (tối thiểu TOEIC 500 hoặc IELTS 4.5), cùng kỹ năng xử lý tình huống cực nhanh. Bởi tiếp viên hàng không không chỉ đơn thuần phục vụ hành khách, mà còn là người chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn trong suốt chuyến bay.

Cơ hội việc làm rộng, nhưng không dễ

Ngành hàng không Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, đặc biệt sau đại dịch, nhu cầu đi lại bằng máy bay ngày càng tăng. Điều này mở ra nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn cho các bạn trẻ muốn thử sức. Hiện nay, ngoài những cái tên lớn như Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways, Pacific Airlines, còn có hàng loạt hãng bay quốc tế thường xuyên tuyển dụng tiếp viên tại Việt Nam.

Tuy vậy, tỷ lệ "chọi" để trở thành tiếp viên cực kỳ cao. Mỗi đợt tuyển dụng có thể thu hút hàng nghìn hồ sơ, nhưng chỉ vài chục đến trăm người được lựa chọn. Nói cách khác, đây là một "đường đua" vừa khốc liệt vừa thú vị, đòi hỏi bạn phải chuẩn bị thật kỹ cả về ngoại hình, ngoại ngữ lẫn kỹ năng mềm.

Mức lương "mơ ước"

Nhiều người vẫn nói vui: "Tiếp viên hàng không vừa được đi du lịch, vừa có lương cao". Và đúng là như vậy. Ở Việt Nam, mức thu nhập trung bình của tiếp viên hàng không dao động từ 25 - 40 triệu đồng/tháng, chưa kể phụ cấp, tiền thưởng và những khoản hỗ trợ khi bay quốc tế. Với các hãng bay nước ngoài, con số này thậm chí còn cao hơn, có thể lên đến 60 - 80 triệu đồng/tháng.

Sở hữu mức lương "mơ ước" nhưng cường độ công việc không hề nhẹ.

Tất nhiên, đi kèm với mức lương "miễn bàn" là cường độ công việc không hề nhẹ: lịch bay liên tục, lệch múi giờ, áp lực từ việc chăm sóc hàng trăm hành khách trên mỗi chuyến bay. Nhưng đổi lại, đây cũng là một trong những nghề mang lại trải nghiệm quý giá nhất: được đặt chân tới nhiều đất nước, gặp gỡ hàng nghìn con người khác nhau và tích lũy kỹ năng sống vượt trội.

Học ở đâu để trở thành tiếp viên hàng không?

Hiện tại, ở Việt Nam, bạn có thể lựa chọn theo học tại Học viện Hàng không Việt Nam (VAA) - nơi đào tạo chính quy các ngành liên quan đến hàng không, hoặc đăng ký các khóa đào tạo ngắn hạn của các trung tâm uy tín chuyên luyện kỹ năng cho ứng viên tiếp viên. Ngoài ra, một số hãng bay còn trực tiếp mở lớp huấn luyện cho ứng viên trúng tuyển, kéo dài từ 2 - 4 tháng, bao gồm kiến thức an toàn bay, y tế hàng không, kỹ năng phục vụ và ngoại ngữ.

Với những bạn có ước mơ vươn mình ra thế giới, việc tham gia các khóa đào tạo quốc tế ở Singapore, Thái Lan hay các nước Trung Đông cũng là lựa chọn đáng cân nhắc. Không chỉ giúp bạn được rèn luyện trong môi trường chuyên nghiệp, đây còn là cơ hội để "ghi điểm" với các hãng hàng không toàn cầu.