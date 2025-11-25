Một cột mốc bước ngoặt của Vietlott vừa xác lập: Đây là lý do vì sao nên mua vé trong tuần này

Nhóm bạn may mắn t rúng số Vietlott với giải Lotto 5/35

Sự kiện trúng thưởng xổ số Vietlott vừa qua tại TP. Hồ Chí Minh đã mang đến một câu chuyện khá thú vị. Ngày 12/11/2025, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã chính thức trao giải Độc đắc (Jackpot) Lotto 5/35 kỳ quay số mở thưởng #00266, với tổng giá trị lên đến 21.509.312.500 đồng , cho người chơi may mắn là anh Dương Thanh Tuyền.

Điều đặc biệt là tấm vé số định mệnh này không phải là thành quả cá nhân, mà là sự hợp tác đầy may mắn của một nhóm bạn thân. Anh Dương Thanh Tuyền, đại diện cho nhóm, chia sẻ về quyết định mua chung vé: “Thấy giải tăng cao và đặc biệt là bước vào kỳ chia thưởng hấp dẫn, tôi đã rủ 3 người bạn cùng mua chung 1 vé Bao 10 .” Chính chiến lược mua vé tập thể này đã mang lại may mắn khổng lồ cho cả nhóm.

Vietlott Lotto 5/35 tìm thấy chủ nhân giải thưởng hơn 21 tỷ đồng.

Giải thưởng hơn 21,5 tỷ đồng này không chỉ là một khoản tiền lớn mà còn là đòn bẩy tài chính quan trọng. Theo chia sẻ, nhóm sẽ sử dụng số tiền này để phát triển công việc kinh doanh, đồng thời thực hiện cam kết sẻ chia với gia đình và cộng đồng. Câu chuyện này một lần nữa khẳng định rằng, đôi khi, niềm vui lớn nhất đến từ việc chung tay và cùng nhau theo đuổi ước mơ.

Một chi tiết thú vị là anh Dương Thanh Tuyền hiện đang là chủ điểm bán Vietlott tại 42A Đường D1, KDC Việt Sing – và đây cũng chính là nơi phát hành tấm vé may mắn mang lại giải thưởng lịch sử này. Điều này cho thấy, may mắn đôi khi nằm ngay bên cạnh chúng ta.

Trong buổi lễ trao giải trang trọng, anh Tuyền và nhóm bạn đã thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội cao cả của mình bằng cách đóng góp 200 triệu đồng thông qua Quỹ Tâm Tài Việt. Khoản tiền này sẽ được dùng để hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa – nhà đại đoàn kết cho các hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa giá trị nhân văn mà Vietlott luôn hướng đến.

Vietlott Power 6/55 vượt mốc 70 tỷ đồng

Trong khi dư âm của giải Lotto 5/35 trị giá 21,5 tỷ đồng vẫn còn, một cơ hội trúng thưởng khủng khác đã xuất hiện, thu hút sự chú ý của đông đảo người chơi trên toàn quốc ngay trong tuần này. Theo thông tin mới nhất từ Vietlott, giải Jackpot 1 của sản phẩm Power 6/55 đã chính thức vượt mốc 70 tỷ đồng.

Dù kỷ lục Jackpot 1 cao nhất của Vietlott Power 6/55 từng đạt gần 345 tỷ đồng, mốc 70 tỷ đồng hiện tại vẫn là một giá trị vô cùng hấp dẫn và mang tính bước ngoặt. Đây là thời điểm "vàng" để nhiều người bắt đầu săn lùng những con số may mắn của riêng mình với hy vọng trở thành tỷ phú tiếp theo của Vietlott.

Khác với Lotto 5/35 chỉ quay 5 số, Mega 6/55 đòi hỏi người chơi chọn 6 cặp số.

Power 6/55 là một trò chơi xổ số tự chọn phổ biến của Vietlott, được biết đến với khả năng tích lũy giải độc đắc khổng lồ, như mức 70 tỷ đồng hiện tại. Cách chơi cơ bản (hay vé Tiêu chuẩn) rất đơn giản: người chơi chỉ cần chọn 6 con số khác nhau bất kỳ trong tập hợp từ 01 đến 55 với chi phí dự thưởng là 10.000 đồng cho mỗi bộ số. Ngoài ra, để gia tăng cơ hội trúng thưởng, người chơi có thể tham gia hình thức Bao, cho phép chọn từ 7 số (Bao 7) đến 18 số (Bao 18) trên cùng một vé, khi đó hệ thống sẽ tự động tạo ra tất cả các tổ hợp 6 số có thể từ các số đã chọn để dự thưởng. Sản phẩm này có cơ cấu giải thưởng độc đáo với hai giải Jackpot: Jackpot 1 trúng khi trùng khớp 6 số chính thức, và Jackpot 2 trúng khi trùng khớp 5 số chính thức và 1 số đặc biệt. Power 6/55 tiến hành quay số mở thưởng vào các ngày Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy hàng tuần, mang đến ba cơ hội lớn mỗi tuần để người chơi biến ước mơ tỷ phú thành hiện thực.











