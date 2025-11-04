Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM, mã VEA) thông báo 19/11 tới đây sẽ là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông trả cổ tức 2024, tỷ lệ 46,58% (tương ứng 1 cổ phiếu được nhận 4.658 đồng). Ngày thanh toán vào 19/12/2025.

Với hơn 1,3 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, ước tính VEAM sẽ phải chi khoảng 6.190 tỷ đồng để thanh toán cho cổ đông.

Tính đến ngày 30/9/2025, Bộ Công thương đang sở hữu gần 88,47% vốn điều lệ tại VEAM. Ước tính, trong đợt chia cổ tức 2024 lần này, Bộ Công thương sẽ thu về gần 5.476 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh quý 3/2025, VEAM ghi nhận doanh thu thuần gần 1.090 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt gần 180 tỷ đồng, tăng 21%.

Trong kỳ, VEAM thu về 253 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, tăng 23% so với cùng kỳ. Cùng chiều, phần lãi trong công ty liên doanh, liên kết đạt hơn 1.590 tỷ đồng, tương ứng tăng khoảng 6% so với quý 3/2024. Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, VEAM báo lợi nhuận sau thuế xấp xỉ 1.821 tỷ đồng trong quý 3/2025, tăng 9% so với quý 3/2024.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, VEAM mang về doanh thu thuần hơn 3.177 tỷ đồng, tăng 7% so với 9 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 5.231 tỷ đồng, tăng 6%.

Năm 2025, VEAM lên kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 6.330 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 3 quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 83% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Tại thời điểm cuối quý 3/2025, tổng tài sản của VEA đạt 32.524 tỷ đồng, tăng 4.980 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Trong đó, VEAM có tổng cộng 19.548 tỷ đồng tiền và tiền gửi ngân hàng (chiếm 60% tổng tài sản), riêng khoản tiền gửi ngân hàng đạt hơn 19.000 tỷ đồng, tăng mạnh 45% so với đầu năm.

Việc sở hữu “núi” tiền gửi lên đến hàng chục nghìn tỷ cũng đem lại khoản lãi đều đặn cho VEAM. Trong 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp thu lãi hơn 665 tỷ đồng từ tiền gửi, tương đương lãi hơn 2,46 tỷ đồng mỗi ngày.

Về phía nguồn vốn, nợ phải trả của VEAM đạt hơn 1.134 tỷ đồng, giảm 161 tỷ so với đầu năm, trong đó chủ yếu là nợ ngắn hạn. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến hết quý 3/2025 đạt 17.870 tỷ đồng.

VEAM được biết đến là doanh nghiệp lớn nhất ngành ô tô Việt Nam thời điểm hiện tại. Dù vậy, hoạt động kinh doanh chính là sản xuất và bán ô tô tải lại khá mờ nhạt, giá trị của VEAM chủ yếu nằm ở những khoản đầu tư của doanh nghiệp này tại những hãng xe tên tuổi như: Toyota Việt Nam, Honda Việt Nam, Ford Việt Nam, Mekong Auto, Kumba và VEAM Korea.