Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một đại học công khai bảng lương lãnh đạo, cao nhất chỉ hơn 28 triệu/tháng

10-09-2025 - 20:32 PM | Sống

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch công khai bảng lương hàng tháng của từng lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động.

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch công khai bảng thanh toán lương và các khoản phụ cấp của người lao động theo từng tháng trên trang thông tin điện tử của nhà trường, trong đó có tổng thu nhập của lãnh đạo nhà trường.

Theo thông tin công khai mới nhất của tháng 8 năm nay, lương và phụ cấp của các thành viên ban giám hiệu và chủ tịch hội đồng trường dao động trong khoảng 19,9-28,8 triệu đồng/người/tháng (chưa trừ thuế thu nhập cá nhân).

Cụ thể, 3 thành viên ban giám hiệu có thu nhập 23,6-28,8 triệu đồng/người/tháng. Chủ tịch Hội đồng trường có thu nhập 19,9 triệu đồng/tháng.

Một đại học công khai bảng lương lãnh đạo, cao nhất chỉ hơn 28 triệu/tháng- Ảnh 1.

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch công khai bảng lương hàng tháng của từng lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động.

Với cán bộ, giảng viên, nhân viên người lao động, thu nhập dao động từ mức dưới 10 triệu đồng đến hơn 20 triệu đồng/người/tháng. Trong đó, phần lớn có thu nhập trong mức trên dưới 10 triệu đồng/tháng. Một số cán bộ, giảng viên có mức thu nhập trên 20 triệu/tháng.

Tổng thu nhập của người lao động gồm tổng lương, phụ cấp và các khoản thu nhập bổ sung (nếu có).

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch là cơ sở giáo dục công lập nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân, chịu sự quản lý trực tiếp của UBND TP.HCM, quản lý nghiệp vụ của Bộ GD&ĐT và quản lý chuyên môn của Bộ Y tế.

Năm 2025, trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch sử dụng 2 phương thức tuyển sinh, gồm xét tuyển dựa vào kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 và xét tuyển thẳng (nhóm thí sinh áp dụng theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nhóm lưu học sinh Lào và Campuchia).

Bên cạnh các tổ hợp truyền thống B00 (Toán, Hóa, Sinh), B03 (Toán, Ngữ văn, Sinh học), A00 (Toán, Lý, Hóa), thí sinh có thể dùng 2 tổ hợp có môn Tiếng Anh là A01 (Toán, Lý, Anh) và B08 (Toán, Sinh, Anh) để xét tuyển.

Năm nay trường lấy điểm chuẩn từ 18-25,55 điểm, giảm khoảng 1-5,2 điểm so với năm ngoái.

Đỗ đại học danh tiếng được gia đình mở tiệc ăn mừng, nữ sinh nhập học 3 ngày liền đòi nghỉ học, thừa nhận: “Không thi lại sẽ hỏng cả tương lai”

Theo Kim Anh/VTC News

VTC NEWS

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hãng hàng không của Chủ tịch Đỗ Vinh Quang tuyển dụng vị trí có lương hơn 300 triệu đồng/tháng, còn hưởng ưu đãi mua nhà, vay tiền độc quyền ở SHB

Hãng hàng không của Chủ tịch Đỗ Vinh Quang tuyển dụng vị trí có lương hơn 300 triệu đồng/tháng, còn hưởng ưu đãi mua nhà, vay tiền độc quyền ở SHB Nổi bật

Trường ĐH do tập đoàn nghìn tỷ thành lập “rót tiền khủng” cho tân sinh viên: 100% nhận học bổng 10 triệu đồng, có 100 slot đi học “không mất tiền”, còn được tài trợ thêm 30 triệu/năm

Trường ĐH do tập đoàn nghìn tỷ thành lập “rót tiền khủng” cho tân sinh viên: 100% nhận học bổng 10 triệu đồng, có 100 slot đi học “không mất tiền”, còn được tài trợ thêm 30 triệu/năm Nổi bật

Đồng nghiệp nữ vay hơn 3,7 tỷ đồng rồi mất tích, 30 năm sau tôi sững sờ khi nhận được thông báo từ ngân hàng

Đồng nghiệp nữ vay hơn 3,7 tỷ đồng rồi mất tích, 30 năm sau tôi sững sờ khi nhận được thông báo từ ngân hàng

20:09 , 10/09/2025
Thấy chồng nghèo nuôi lợn nấu cả mâm cỗ toàn đồ Tây, vợ lên mạng tìm hiểu thì tìm ra sự thật "cứng họng"

Thấy chồng nghèo nuôi lợn nấu cả mâm cỗ toàn đồ Tây, vợ lên mạng tìm hiểu thì tìm ra sự thật "cứng họng"

19:44 , 10/09/2025
Người đàn ông mắc "hội chứng liệt đêm thứ 7"

Người đàn ông mắc "hội chứng liệt đêm thứ 7"

19:07 , 10/09/2025
Người đàn ông 30 tuổi mất cả hai tay vẫn giao đồ ăn, viết thư pháp bằng chân nuôi sống gia đình

Người đàn ông 30 tuổi mất cả hai tay vẫn giao đồ ăn, viết thư pháp bằng chân nuôi sống gia đình

18:18 , 10/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên