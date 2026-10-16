Một doanh nghiệp báo lãi quý 3 tăng 136%, có khoản phải thu với công ty của ông Phạm Nhật Vượng

CTCP Sông Đà Cao Cường (mã chứng khoán: SCL) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2026 với doanh thu thuần đạt hơn 263 tỷ đồng, tăng gần 98% so với cùng kỳ năm trước.

Giá vốn hàng bán đạt gần 155 tỷ đồng, qua đó lợi nhuận gộp đạt 109 tỷ đồng, tăng 129% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp cũng được cải thiện đáng kể, từ khoảng 36% lên 41%.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính đạt gần 166 triệu đồng, giảm so với mức 298 triệu đồng cùng kỳ. Ngược lại, chi phí tài chính tăng 77% lên gần 6 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay chiếm 5 tỷ đồng.

Nguồn: BCTC quý 3/2026 của SCL.

Bên cạnh đó, chi phí bán hàng tăng mạnh lên 40 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần cùng kỳ. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng hơn gấp đôi lên 14 tỷ đồng.

Dù các khoản chi phí gia tăng, Sông Đà Cao Cường vẫn ghi nhận lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt gần 49 tỷ đồng, tăng 143% so với cùng kỳ.

Kết quả, doanh nghiệp báo lãi trước thuế gần 48 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 38 tỷ đồng, tăng 136% so với quý 3/2025.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Sông Đà Cao Cường ghi nhận doanh thu thuần gần 666 tỷ đồng, tăng 81% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 94 tỷ đồng, gấp khoảng 2,3 lần mức gần 41 tỷ đồng của 9 tháng đầu năm ngoái.

Đáng chú ý, tại thời điểm ngày 30/9/2026, Sông Đà Cao Cường ghi nhận khoản phải thu khách hàng ngắn hạn gần 116 tỷ đồng, tăng 31% so với đầu năm.

Trong đó, khoản phải thu từ Công ty Cổ phần Phát triển và Đầu tư Xây dựng VinCons đạt gần 68 tỷ đồng, tăng 41% so với đầu năm. Đây cũng là khoản phải thu lớn nhất trong số các khách hàng được doanh nghiệp trình bày riêng tại thuyết minh báo cáo tài chính, chiếm khoảng 59% tổng giá trị phải thu khách hàng ngắn hạn.

Ngoài VinCons, Sông Đà Cao Cường còn ghi nhận khoản phải thu gần 10,8 tỷ đồng từ Công ty TNHH Trọng Phong và gần 4,7 tỷ đồng từ Công ty Cổ phần Vạn Thiên A.

Tại cuối quý 3, doanh nghiệp trích lập dự phòng phải thu khách hàng khó đòi hơn 4,1 tỷ đồng, gần như không thay đổi so với đầu năm.