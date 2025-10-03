Một doanh nghiệp BĐS mới thành lập, chuyên bán hàng Vinhomes ồ ạt khai trương 10 văn phòng khắp cả nước

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ngày 2/10/2025, SSM Group – thương hiệu phân phối bất động sản cao cấp – chính thức ra mắt, đồng loạt khai trương 10 văn phòng tại các trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước: Hà Nội, Hải Phòng, TP.HCM và Đà Nẵng

Dù là thương hiệu mới, SSM Group không khởi đầu từ con số không. Doanh nghiệp được sáng lập và vận hành bởi bà Nguyễn Thùy Dung - Chủ tịch HĐQT, cùng đội ngũ ban lãnh đạo cấp cao là những nhân sự nhiều năm kinh nghiệm thực chiến.

Có thể kể đến một số dự án có thành tích doanh số ấn tượng và nổi bật mà bà Thùy Dung đã từng triển khai như: Vinhomes Global Gate, Vinhomes Wonder City, Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Royal City, Vinhomes Golden City, Masteri Lakeside, LUMIÈRE SpringBay, Masteri Trinity Square,…

SSM Group được định vị như một thế hệ doanh nghiệp mới – kiên định ba giá trị cốt lõi: Sprint (tốc độ quyết liệt), Sustainability (phát triển bền vững), và Momentum (không ngừng tiến xa hơn mỗi ngày).

Điểm nhấn lớn nhất trong lần ra mắt thương hiệu này là SSM Group đồng loạt khai trương 10 văn phòng tại các đầu tàu kinh tế: Hà Nội, Hải Phòng, TP.HCM và Đà Nẵng. Trong bối cảnh hầu hết doanh nghiệp mới thường khởi đầu thận trọng với một điểm đặt nhỏ.

Về chiến lược, cú “phủ sóng” toàn quốc ngay từ ngày đầu ra mắt cho thấy tư duy dài hạn: không đi từng bước nhỏ rời rạc, mà chủ động thiết lập mạng lưới hoạt động rộng khắp để sẵn sàng đảm nhận các dự án quy mô lớn, yêu cầu tốc độ triển khai cao và độ phủ thị trường toàn diện.

Vinhomes Cần Giờ là một trong những đại dự án SSM sẽ tốc lực tham gia bán hàng trong thời điểm cuối năm

Được biết, thời gian gần đây thị trường bất động sản sôi động liên tục. Các dự án căn hộ chung cư tại Hà Nội và TPHCM liên tục cháy booking, thậm chí thị trường đã xuất hiện những nhà đầu tư mua chênh, bán chênh. Cùng với đó, phân khúc thấp tầng cũng liên tục được săn đón mạnh mẽ trên thị trường.

Thị trường giao dịch tốt trở lại cũng là nguyên nhân thúc đẩy các sàn bất động sản mở rộng quy mô, đẩy nhanh bán hàng. Trao đổi với chúng tôi, Bà Nguyễn Thùy Dung - Chủ tịch HĐQT SSM cho biết kể từ đầu quý 3 đến nay thị trường sôi động với những cú chạy tăng tốc bung hàng của các chủ đầu tư lớn.

"Dự kiến sang năm 2026, SSM sẽ tăng lượng nhân sự lên khoảng 600-700 người để phục vụ khách hàng. Từ nay đến cuối năm là giai đoạn thịnh nhất của thị trường bất động sản, SSM sẽ tận dụng cơ hội để dẫn đầu các sản phẩm phân phối", bà Dung khẳng định.

Theo Nam Anh

An Ninh Tiền Tệ

