Một doanh nghiệp "chơi lớn" trả cổ tức 25.000 đồng/cp ngay trong tháng 11

Mới đây, CTCP Chế tạo Biến thế và Vật liệu Điện Hà Nội (mã: BTH) thông báo trả cổ tức năm 2024 bằng tiền với tỷ lệ 250% (tương đương 1 cổ phiếu được nhận 25.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng là 7/11 tới, ngày giao dịch không hưởng quyền là 6/11. Thời gian thanh toán dự kiến vào 26/11.

Với 25 triệu cổ phiếu đang lưu hành, BTH dự kiến chi 625 tỷ đồng để thanh toán cổ tức đợt này.

Được biết, ĐHĐCĐ tổ chức vào cuối tháng 6/2025 đã thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ lên tới 260%. Trước đó, BTH đã tạm ứng 10% bằng tiền mặt trong tháng 10/2024.

Mức chia cổ tức này được xem là thuộc nhóm các doanh nghiệp chi trả hậu hĩnh nhất năm. Điều đáng nói là, số tiền mà công ty dự kiến trả cổ tức còn cao gấp gần 3 lần vốn điều lệ 250 tỷ đồng của BTH.

Động thái này đến từ hoạt động kinh doanh khởi sắc của công ty trong năm tài chính 2024 vừa qua. Cụ thể, công ty đã ghi nhận lợi nhuận ròng lên tới 708 tỷ đồng – cao gấp 6.742 lần so với mức 105 triệu đồng của năm 2023.

Hoạt động kinh doanh của công ty này khởi sắc này không đến từ hoạt động cốt lõi truyền thống của BTH mà từ hoạt động kinh doanh bất động sản, đặc biệt là dự án Hoàng Thành Pearl, khu phức hợp nhà ở, nhà trẻ và cây xanh tọa lạc tại số 55 đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Tuy nhiên, bước sang năm 2025, BTH đặt ra kế hoạch đầy thận trọng với mục tiêu doanh thu cả năm chỉ ở mức 194 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến 101 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh quý 3/2025 , doanh thu BTH ghi nhận vỏn vẹn 5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ đạt 216 tỷ đồng, tương ứng sụt giảm 98% so với quý 3/2024. Lợi nhuận gộp tương ứng sụt giảm 98% còn gần 3 tỷ đồng. Điểm sáng duy nhất nằm ở doanh thu tài chính ghi nhận tăng gần 60% lên hơn 12 tỷ đồng, chủ yếu nhờ khoản tiền nhàn rỗi đem gửi ngân hàng với khoảng 1.004 tỷ đồng tại thời điểm cuối tháng 9/2025.

Kết quả, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 13 tỷ đồng, giảm 89% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo văn bản giải trình, công ty cho biết chỉ ghi nhận doanh thu của 1 căn hộ chung cư trong quý 3/2025 trong khi cùng kỳ năm ngoái ghi nhận doanh thu của 32 căn hộ chung cư và 2 căn liền kề nên doanh thu giảm mạnh.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu BTH đạt gần 23 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa đến 32 tỷ đồng, giảm lần lượt 98% và 93% so với cùng kỳ 2024, qua đó thực hiện được 12% kế hoạch doanh thu và 32% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Trên sàn chứng khoán , giữa lúc thị trường chung biến động, ﻿cổ phiếu BTH vẫn bật tăng mạnh mẽ. Đóng cửa phiên 24/10, thị giá BTH tăng hơn 7% leo lên mức 69.200 đồng/cp, đây cũng là vùng đỉnh lịch sử của cổ phiếu này.