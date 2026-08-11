Một doanh nghiệp chốt ngày trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 50% ngay tháng này

Theo thông báo của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), ngày 14/8 tới đây, CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (mã HGM) sẽ chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 13/8.

Tỷ lệ thực hiện là 50%, tức cổ đông sở hữu mỗi cổ phiếu HGM sẽ nhận 5.000 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 28/8/2026. Với vốn điều lệ 126 tỷ đồng, tương ứng khoảng 12,6 triệu cổ phiếu, HGM dự kiến chi khoảng 63 tỷ đồng cho đợt cổ tức này.

HGM vốn là một trong những doanh nghiệp nổi bật trên sàn chứng khoán về khả năng chi trả cổ tức tiền mặt. Riêng năm 2025, công ty đã thực hiện ba đợt tạm ứng với tỷ lệ lần lượt 45%, 85% và 88%, đưa tổng cổ tức lên tới 218%, tương đương 21.800 đồng/cổ phiếu. Trước đó, cổ tức năm 2024 cũng đạt 138%.

Nguồn lực cho mức cổ tức đặc biệt cao trong năm ngoái đến từ giai đoạn kinh doanh đột biến của doanh nghiệp. Năm 2025, HGM ghi nhận doanh thu 695 tỷ đồng, gần gấp đôi năm trước; lợi nhuận trước thuế đạt 592 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 475,6 tỷ đồng, tăng 156%. Biên lợi nhuận trước thuế lên tới khoảng 85%, tức cứ 100 đồng doanh thu doanh nghiệp tạo ra khoảng 85 đồng lợi nhuận trước thuế.

Sang năm 2026, bức tranh kinh doanh đã thay đổi đáng kể. Trong quý II, doanh thu HGM chỉ đạt gần 42 tỷ đồng, giảm hơn 85% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế còn 8,7 tỷ đồng, giảm gần 96%. Công ty giải trình nguyên nhân chủ yếu do giá bán bình quân giảm 52%, trong khi khối lượng bán giảm 86% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, HGM ghi nhận doanh thu gần 119 tỷ đồng, giảm 72,6%; lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 65 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt gần 52 tỷ đồng, giảm hơn 83% so với cùng kỳ năm 2025.

Sản phẩm chủ lực của HGM là antimon, kim loại được sử dụng trong nhiều lĩnh vực công nghiệp, trong đó có công nghiệp quốc phòng. Năm 2025, khi giá antimon thế giới tăng mạnh trong bối cảnh Trung Quốc siết xuất khẩu, hoạt động xuất khẩu antimon đã mang về cho HGM gần 685 tỷ đồng doanh thu, chiếm gần như toàn bộ doanh thu bán hàng của công ty.﻿