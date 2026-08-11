Tỉnh Quảng Ngãi đẩy nhanh giải phóng mặt bằng dự án 6.700 tỷ của Sun Group tại Măng Đen

Theo báo cáo, các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan đang tập trung triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng các dự án khu đô thị trên địa bàn xã Măng Đen. Trong đó, ưu tiên đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Khu đô thị số 1, với mục tiêu sớm bàn giao mặt bằng để nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án.

Đối với dự án Khu đô thị số 1, tổng diện tích quy hoạch khoảng 264ha. Đến nay, công tác đo đạc, kiểm kê tài sản trên đất đã thực hiện được 339/340 thửa, tương ứng khoảng 255ha. Còn 1 thửa đất của Trường Đại học Cần Thơ, với diện tích 9,4 ha, chưa hoàn thành kiểm kê. UBND xã Măng Đen đã ban hành quyết định kiểm đếm bắt buộc và Hội đồng bồi thường tổ chức thực hiện theo quy định.

Trong khi đó, công tác xác định nguồn gốc đất cũng đang được tập trung thực hiện. Trong số 151 thửa đất của hộ gia đình, cá nhân, đến nay đã xác minh nguồn gốc và thời điểm sử dụng đối với 110 thửa, diện tích 71,3 ha. UBND xã Măng Đen đã thực hiện các bước xử lý đối với những trường hợp chưa phối hợp kiểm kê tài sản trên đất theo quy định pháp luật.

Đối với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, Hội đồng bồi thường đã niêm yết dự thảo và tổ chức lấy ý kiến các hộ dân trong tháng 7/2026. Kết thúc thời gian lấy ý kiến, không có hộ gia đình đưa ra ý kiến không thống nhất với nội dung dự thảo phương án. Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của dự án Khu đô thị số 1 cũng đã được UBND xã Măng Đen phê duyệt tại Quyết định số 637/QĐ-UBND ngày 7/8/2026.

Kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, ông Nguyễn Ngọc Sâm yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị số 01 với quyết tâm hoàn thành giao đất cho nhà đầu tư triển khai dự án trong tháng 8/2026.

Lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị nhà đầu tư khẩn trương hoàn thành đầy đủ các hồ sơ pháp lý liên quan đến dự như: Hồ sơ đánh giá tác động môi trường, Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng,... đảm bảo điều kiện giao đất, cho thuê đất theo quy định.

Măng Đen sẽ là nơi 'đổ bộ' của nhiều dự án lớn. (Ảnh: UBND xã Măng Đen)

Dự án Khu đô thị số 1 do Công ty TNHH Tập đoàn Sun World (thuộc Sun Group) làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư hơn 6.700 tỷ đồng. Dự án hướng đến phát triển khu đô thị thể thao, chăm sóc sức khỏe, kết hợp nhà ở, dịch vụ và du lịch nghỉ dưỡng.

Tại buổi làm việc mới đây với UBND tỉnh Quảng Ngãi về tiến độ các dự án đầu tư, đại diện Sun Group đã đề nghị địa phương sớm bàn giao khoảng 100ha để đủ điều kiện khởi công trong năm nay.

Bên cạnh Dự án Khu đô thị số 1 nêu trên, Sun Group hiện triển khai một loạt các dự án khác tại tỉnh Quảng Ngãi như Dự án Khu đô thị số 4 và 5 cũng tại xã Măng Đen; Khu đô thị mới An Phú (Đảo Ngọc); Tổ hợp Thương mại, Dịch vụ vui chơi giải trí và Nhà phố Kon Tum.

Tập đoàn này còn đang quan tâm một số dự án khác trên địa bàn như Khu đô thị mới Đông Nam Dung Quất - phía Bắc và phía Nam; đường bộ cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum (đoạn Quảng Ngãi - Măng Đen); Cảng hàng không Măng Đen; Cảng hàng không Lý Sơn và Khu đô thị Lý Sơn.

Về Măng Đen, địa điểm du lịch nổi tiếng này nằm ở độ cao trung bình 1.200m so với mực nước biển. Với độ che phủ rừng trên 75%, khí hậu Măng Đen mát mẻ quanh năm với nhiệt độ trung bình 18-22 độ C. Năm 2025, địa phương đón gần 2 triệu lượt khách du lịch.



