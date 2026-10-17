Một doanh nghiệp đề xuất đầu tư 10.500 tỷ đồng làm hai tổ hợp du lịch tại thành phố đáng sống bậc nhất Việt Nam

Công ty CP MBLand Đà Nẵng vừa đề xuất phát triển hai dự án du lịch tại Đà Nẵng với tổng vốn dự kiến khoảng 10.500 tỷ đồng, gồm tổ hợp MBLand Mỹ Khê Paradise và khu nghỉ dưỡng MBLand Retreat tại Hội An.

Trong đó, MBLand Mỹ Khê Paradise dự kiến triển khai tại số 268 Võ Nguyên Giáp, phường Ngũ Hành Sơn, trên khu đất rộng 11.465m2, đối diện bãi biển Mỹ Khê và khu phố du lịch An Thượng. Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến 5.000 tỷ đồng, chia thành 3 giai đoạn.

Công ty CP MBLand Đà Nẵng dự kiến đầu tư tổ hợp kinh tế đêm, nghỉ dưỡng, văn hóa và ẩm thực mang tên MBLand Mỹ Khê Paradise.

Các hạng mục chính gồm khu kinh tế đêm rộng khoảng 8.000m2, khối khách sạn – văn phòng cao 10 tầng với quy mô 400 phòng và tuyến đường nội khu kết nối đường Trần Bạch Đằng với đường Võ Nguyên Giáp. Khu kinh tế đêm được định hướng tích hợp ẩm thực quốc tế, chợ hải sản, vui chơi giải trí, biểu diễn nghệ thuật và giới thiệu sản phẩm OCOP.

Theo kế hoạch, khu kinh tế đêm dự kiến khởi công tháng 11/2026 và đón khách từ tháng 4/2027. Khối khách sạn – văn phòng dự kiến khởi công ngày 30/4/2027. Doanh nghiệp cũng đề xuất đầu tư cầu đi bộ bắc qua đường Võ Nguyên Giáp để kết nối tổ hợp với bãi biển Mỹ Khê, đồng thời mong muốn được giao khai thác hoặc tham gia đấu thầu dịch vụ du lịch tại khu vực bãi biển đối diện dự án. Các đề xuất này đang được thành phố xem xét.

Dự án thứ hai là MBLand Retreat, được doanh nghiệp định hướng phát triển từ Khu đô thị Đồng Nà – Bến Trễ tại phường Hội An Tây thành khu nghỉ dưỡng cao cấp, với tổng vốn đầu tư dự kiến 5.500 tỷ đồng sau khi hoàn tất các thủ tục liên quan.

Các hạng mục chính của dự án gồm khu kinh tế đêm, khối khách sạn – văn phòng 10 tầng và tuyến đường nội khu kết nối.

Theo định hướng đề xuất, khu nghỉ dưỡng sẽ kết hợp lưu trú với các hoạt động trải nghiệm văn hóa địa phương, từ nghệ thuật truyền thống, dân ca bài chòi đến ẩm thực như mì Quảng, cao lầu và không gian giới thiệu văn hóa Hội An – Quảng Nam.

Hai dự án nằm trong kế hoạch đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng của MBLand Đà Nẵng trong 5 năm tới, tập trung vào du lịch nghỉ dưỡng, kinh tế đêm và khai thác giá trị văn hóa bản địa. Tuy nhiên, đây là các phương án do doanh nghiệp đề xuất; tiến độ triển khai còn phụ thuộc vào quá trình hoàn thiện thủ tục và xem xét của cơ quan chức năng.

MBLand đặt dự án đầu tiên tại Đà Nẵng ở Sơn Trà, một lựa chọn cho thấy cách doanh nghiệp nhìn vào giá trị dài hạn của địa điểm thay vì đơn thuần tìm kiếm một quỹ đất để phát triển sản phẩm. The Camellia Son Tra - Da Nang (Dự án Trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê và nhà ở cao tầng) gồm 479 sản phẩm căn hộ và dịch vụ thương mại trong tòa tháp cao 25 tầng, tọa lạc tại giao lộ Lê Văn Lương - Lê Đức Thọ.