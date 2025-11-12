Một doanh nghiệp dốc hầu bao trả cổ tức tiền mặt "khủng" 85% sau khi báo lãi đột biến

CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (mã: HGM) vừa thông báo 25/11 tới sẽ là ngày đăng ký cuối cùng thực hiện chi trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 85% (tương ứng 1 cổ phiếu được nhận 8.500 đồng). Ngày thanh toán dự kiến vào 18/12/2025.

Với 12,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền HGM cần chi ra ước tính hơn 107 tỷ đồng.

Trước đó, Khoáng sản Hà Giang đã tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 với tỷ lệ 45%. Tính cả đợt này, tổng mức trả cổ tức tiền mặt năm 2025 sẽ lên tới 130% (13.000 đồng/cp).

Doanh nghiệp khoáng sản mạnh tay trả cổ tức sau khi ghi nhận doanh thu và lợi nhuận tăng đột biến trong 9 tháng đầu năm 2025. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần đạt 606 tỷ đồng, tăng 144% so với cùng kỳ năm trước (248 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế đạt 422 tỷ đồng, tăng 231% so với mức 127 tỷ đồng cùng kỳ năm 2024.﻿

Như vậy, sau 9 tháng, công ty đã vượt hơn 50% doanh thu và gấp đôi lợi nhuận trước thuế. ﻿

Trong cơ cấu doanh thu, nguồn thu chủ yếu đến từ mặt hàng kim loại Antimony xuất khẩu với 597 tỷ đồng, tăng 156% so với cùng kỳ. Doanh thu từ Antimony tiêu thụ trong nước là 9,1 tỷ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, Antimon là khoáng sản quan trọng được Canada, Mỹ, Liên minh Châu Âu, Vương quốc Anh và các quốc gia khác trên toàn cầu “săn đón”. Đây là kim loại mang tính chiến lược được sử dụng trong quân sự như đạn dược, tên lửa cũng như pin lưu trữ axit chì được sử dụng trong ô tô và má phanh nhờ đặc tính chịu nhiệt của nó.

Nguồn tài nguyên quan trọng này cũng được áp dụng rất nhiều trong lĩnh vực công nghệ cao, là thành phần chính trong chất bán dẫn, bảng mạch, công tắc điện, ánh sáng huỳnh quang, kính trong suốt chất lượng cao và pin lithium-ion. Các sản phẩm quen thuộc như điện thoại thông minh, TV độ phân giải cao, thiết bị nhà bếp hiện đại hay thậm chí cả ô tô sử dụng mạch kỹ thuật số đều cần tới Antimon.﻿

Tại thời điểm cuối quý 3/2025, tổng tài sản HGM đạt hơn 675 tỷ đồng, tăng gần 160% so với đầu năm, trong đó lượng tiền, tương đương tiền và tiền gửi chiếm hơn 80%, ghi nhận giá trị gần 560 tỷ đồng. Doanh nghiệp không có nợ vay tài chính, vốn chủ sở hữu đạt hơn 532 tỷ đồng. Lợi nhuận lũy kế tính đến hết 30/9 đạt 346 tỷ đồng.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu HGM đang giao dịch quanh mốc 255.000 đồng/cp,