Một doanh nghiệp gửi Ủy ban Chứng khoán loạt văn bản công bố thông tin bất thường

Theo đó, ngày 15/8, Hội đồng quản trị (HĐQT) nhận được đơn từ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc EVN Finance của ông Mai Danh Hiền và đơn từ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 của ông Lê Mạnh Linh.

Trong đơn từ nhiệm, ông Mai Danh Hiền cho biết làm đơn này theo nguyện vọng cá nhân và sự phân công của HĐQT. Ông Hiền sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của thành viên HĐQT.

EVN Finance công bố nhận được đơn từ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của ông Mai Danh Hiền.

Cùng ngày, HĐQT ban hành Nghị quyết số 32 về việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Mai Danh Hiền và Nghị quyết số 34 về việc miễn nhiệm Phó chủ tịch HĐQT với ông Lê Mạnh Linh.

HĐQT cũng quyết định bổ nhiệm ông Lê Mạnh Linh làm thành viên HĐQT, quyền Tổng giám đốc công ty từ ngày 21/8. Trong Nghị quyết về công tác nhân sự , HĐQT cũng quyết nghị phê duyệt ông Lê Mạnh Linh - thành viên HĐQT EVN Finance - là nhân sự dự kiến được bổ nhiệm chức danh tổng giám đốc công ty sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

Ông Mai Danh Hiền được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch HĐQT EVN Finance nhiệm kỳ 2023-2028, có hiệu lực từ ngày 21/8. EVN Finance cũng bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc EVN Finance đối với ông Lê Anh Tuấn kể từ ngày 15/9, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Từ ngày 21/8, ông Phạm Trung Kiên - Chủ tịch HĐQT, là người đại diện theo pháp luật của EVN Finance.

Ngân hàng Nhà nước vừa công bố kết luận thanh tra EVN Finance. Bên cạnh những mặt làm được, thanh tra Ngân hàng Nhà nước cũng chỉ rõ nhiều sai phạm tại EVN Finance.

Một trong những vi phạm của EVN Finance là cấp tín dụng cho tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện. Kết quả kiểm tra đối với nhóm khách hàng lớn cho thấy EVN Finance có mức độ tập trung tín dụng cao, việc cấp tín dụng đối với các khách hàng có một số vi phạm, tồn tại về cho vay khi khách hàng không đủ điều kiện vay vốn; vi phạm về thẩm định và quyết định cho vay; kiểm tra, giám sát vốn vay; hồ sơ vay vốn ; thời hạn vay vốn; nhận tài sản bảo đảm; phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro không đúng quy định; cho vay bằng ngoại tệ không đúng quy định pháp luật...

Kết luận thanh tra đã đưa ra một số cảnh báo rủi ro trong hoạt động cho vay đối với khách hàng. Trước đó, ngày 5/6, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt EVN Finance với tổng số tiền 635 triệu đồng cho tổng cộng 3 vi phạm hành chính. Doanh nghiệp đã nộp phạt.