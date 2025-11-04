Một doanh nghiệp hàng không sắp trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ "khủng" 80%

Ngày 18/11 tới đây, Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (mã: NCT) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền. Tỉ lệ thực hiện là 80%/cổ phiếu (tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 1 cổ phiếu được nhận 8.000 đồng).

Với hơn 26 triệu cổ phiếu đang lưu hành, GVR sẽ chi 209 tỷ đồng để trả cổ tức đợt này cho cổ đông. Cơ cấu cổ đông của NCT ghi nhận Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (mã: ACV) nắm giữ hơn 55% vốn, dự kiến nhận về hơn 115 tỷ đồng. Thời gian chi trả dự kiến từ ngày 15/12/2025.

Trước đó, doanh nghiệp hàng không này đã có năm 2024 kinh doanh khởi sắc. Năm 2024, Công ty ghi nhận doanh thu 900 tỷ đồng - tăng trưởng 31%. Lợi nhuận sau thuế cũng tăng 23% đạt 266 tỷ đồng. Đây là mức cao nhất trong vòng 7 năm. NCT cũng đã duy trì chính sách cổ tức tiền mặt cao ngất ngưởng trong vòng nhiều năm trở lại đây.

Bước sang năm 2025, tính riêng trong quý 3 gần nhất, doanh thu thuần đạt gần 318 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả, NCT lãi ròng sau thuế hơn 114 tỷ đồng, tăng 51% so với quý 3/2024.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, NCT ghi nhận doanh thu thuần hơn 839 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế tăng gần 40% lên 264 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu NCT đang giao dịch tại mức 110.600 đồng/cp, giá trị vốn hóa thị trường gần 2.900 tỷ đồng.