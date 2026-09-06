Một doanh nghiệp HoSE sắp trả thêm 30% cổ tức tiền mặt, đều đăn chia tiền mặt cao chót vót suốt 16 năm

CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (mã chứng khoán: DVP) sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 10/9 tới để thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận được 3.000 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/9 và thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 30/9/2026.

Với 40 triệu cổ phiếu đang lưu hành, DVP dự kiến chi khoảng 120 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Trong đó, CTCP Cảng Hải Phòng (PHP) – công ty mẹ đang sở hữu 51% vốn tại DVP – dự kiến nhận về khoảng 61,2 tỷ đồng. CTCP Vật tư Nông sản, cổ đông lớn đang nắm 18,7% vốn, sẽ nhận hơn 22,4 tỷ đồng.

Đây là phần cổ tức còn lại trong phương án chia cổ tức năm 2025 của Cảng Đình Vũ. Trước đó, ngày 29/6, doanh nghiệp đã thanh toán đợt 1 với tỷ lệ 50%, tương ứng 5.000 đồng/cổ phiếu.

Như vậy, sau khi hoàn tất đợt chi trả vào cuối tháng 9, DVP sẽ hoàn thành phương án cổ tức năm 2025 với tổng tỷ lệ 80% bằng tiền mặt, tương đương cổ đông sở hữu một cổ phiếu nhận tổng cộng 8.000 đồng.

Trên thị trường chứng khoán, DVP từ lâu được biết đến là doanh nghiệp có truyền thống chia cổ tức tiền mặt ở mức cao. Kể từ khi niêm yết năm 2009, tỷ lệ chi trả bình quân hàng năm thường dao động trong khoảng 30-40%. Đặc biệt, ba năm gần đây doanh nghiệp đều duy trì mức cổ tức lên tới 70-80%, thuộc nhóm cao nhất thị trường.

Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ được thành lập năm 2002 theo quyết định của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam. Khi đi vào hoạt động, doanh nghiệp có vốn điều lệ 100 tỷ đồng, trong đó Cảng Hải Phòng góp 51 tỷ đồng, tương ứng sở hữu 51% vốn và giữ vai trò cổ đông chi phối cho đến nay.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần đạt 335 tỷ đồng, tăng 9%; lợi nhuận ròng đạt 158 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. So với kế hoạch năm 2026, DVPđã hoàn thành 41% mục tiêu doanh thu và 43% mục tiêu lợi nhuận sau nửa đầu năm.