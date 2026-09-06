CEO ngân hàng nào lương cao hơn chủ tịch?

Trong báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2026, một số ngân hàng công bố chi tiết thù lao, lương, thưởng và các khoản thu nhập khác của từng thành viên HĐQT, ban kiểm soát (BKS) và ban tổng giám đốc.

Dữ liệu cho thấy, tại nhiều ngân hàng, tổng thu nhập của tổng giám đốc trong 6 tháng đầu năm cao hơn mức thù lao của chủ tịch HĐQT.

Tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank), Tổng Giám đốc Jens Lottner là người có mức thu nhập cao nhất trong nhóm lãnh đạo ngân hàng được công bố.

Ông Jens Lottner - Tổng Giám đốc Techcombank - có thu nhập cao nhất trong các lãnh đạo ngân hàng. Ảnh: Techcombank.

Theo báo cáo tài chính, trong 6 tháng đầu năm, ông Jens Lottner nhận tổng thu nhập 16,9 tỷ đồng, tăng khoảng 29% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân, thu nhập của CEO Techcombank tương đương khoảng hơn 2,8 tỷ đồng/tháng.

Ông Jens Lottner là một trong số ít tổng giám đốc người nước ngoài đang điều hành ngân hàng Việt Nam. Ông được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Techcombank từ ngày 18/8/2020.

Trước khi gia nhập Techcombank, ông Jens Lottner từng giữ vị trí Phó Chủ tịch điều hành cấp cao tại Ngân hàng Thương mại Siam (Thái Lan) trong 5 năm. Ông cũng từng đảm nhiệm nhiều vị trí tại McKinsey ở khu vực ASEAN và Boston Consulting Group tại Singapore.

Tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Vinh được trả 6,6 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, tương đương 1,1 tỷ đồng mỗi tháng, tăng 14% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, Chủ tịch HĐQT Ngô Chí Dũng nhận hơn 1,7 tỷ đồng trong cùng thời gian, tương đương gần 290 triệu đồng mỗi tháng. Như vậy, thu nhập bình quân mỗi tháng của CEO VPBank cao gần 4 lần chủ tịch HĐQT.

Ông Nguyễn Đức Vinh gia nhập VPBank và giữ chức tổng giám đốc từ năm 2012. Trước đó, ông Vinh từng là Tổng Giám đốc Techcombank từ năm 2000 và được bầu kiêm nhiệm Thành viên HĐQT từ năm 2009 đến năm 2012.

Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), Tổng Giám đốc Từ Tiến Phát nhận gần 6,5 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, tương đương hơn 1 tỷ đồng mỗi tháng và tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm trước.

Mức này cao hơn đáng kể so với khoản thù lao 4,48 tỷ đồng của Chủ tịch HĐQT Trần Hùng Huy, tương đương khoảng 747 triệu đồng mỗi tháng.

Tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB), Tổng Giám đốc Nguyễn Hoàng Linh nhận 5,55 tỷ đồng trong nửa đầu năm, bình quân khoảng 926 triệu đồng mỗi tháng, giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, Chủ tịch HĐQT MSB Trần Anh Tuấn không nhận thù lao trong 6 tháng đầu năm 2026. Vì vậy, mức chênh lệch thu nhập giữa lãnh đạo cao nhất của hai ngân hàng này càng rõ rệt.

Chủ tịch HĐQT MSB Trần Anh Tuấn không nhận thù lao trong 6 tháng đầu năm 2026. Ảnh: MSB.

Tại Saigonbank, mức chênh lệch cũng nghiêng về phía tổng giám đốc. Chủ tịch HĐQT ngân hàng nhận thù lao bình quân khoảng 118 triệu đồng mỗi tháng trong nửa đầu năm, trong khi Tổng Giám đốc Trần Thanh Giang có mức lương khoảng 142 triệu đồng mỗi tháng.

Như vậy, không phải tại tất cả ngân hàng, chủ tịch HĐQT là người có mức thù lao cao nhất. Tại một số nhà băng, tổng giám đốc có thu nhập vượt chủ tịch HĐQT, phản ánh vai trò điều hành trực tiếp và cơ chế lương, thưởng gắn với kết quả kinh doanh của vị trí này.