Góc nhìn chuyên gia: Chứng khoán hướng lên 1.900 điểm, hai nhóm cổ phiếu được kỳ vọng "dẫn sóng" nâng hạng

Sau kỳ nghỉ lễ, VN-Index vẫn ở vùng cao nhưng đà tăng chủ yếu tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi thanh khoản chưa thực sự cải thiện.

Các chuyên gia cho rằng xu hướng tăng vẫn chưa bị phá vỡ, song thị trường sẽ tiếp tục phân hóa khi dòng tiền luân chuyển giữa các nhóm cổ phiếu. Trong đó, câu chuyện FTSE Russell nâng hạng, diễn biến dòng vốn ngoại và mặt bằng lãi suất được xem là những yếu tố quan trọng định hình diễn biến thị trường trong thời gian tới.

﻿VN-Index có thể hướng đến 1.900 điểm

(Ông Lương Duy Phước, Giám đốc Phân tích Chứng khoán Kafi)

Sau kỳ nghỉ lễ, VN-Index vẫn có cơ sở duy trì xu hướng tăng trong tuần tới, dù diễn biến có thể không quá bằng phẳng. Theo ông Lương Duy Phước, Giám đốc Phân tích Chứng khoán Kafi, sau một nhịp tăng khá nhanh, dòng tiền đang có xu hướng luân chuyển giữa các nhóm cổ phiếu, do đó chỉ số có thể xuất hiện những phiên rung lắc nhưng chưa làm thay đổi xu hướng chung.

Phiên giao dịch ngày 4/9 là một ví dụ khá rõ khi VN-Index tăng 1,39% lên 1.853 điểm, nhưng độ rộng thị trường chưa thực sự đồng thuận. Đây chưa hẳn là tín hiệu tiêu cực mà phản ánh việc dòng tiền đang tập trung vào nhóm dẫn dắt trước khi tìm kiếm cơ hội ở các nhóm cổ phiếu khác.

Vùng 1.860–1.880 điểm hiện là kháng cự gần. Nếu dòng tiền tiếp tục luân chuyển tốt và thanh khoản cải thiện, VN-Index có thể hướng lên vùng 1.900 điểm. Ở chiều ngược lại, vùng 1.800–1.820 điểm vẫn là vùng hỗ trợ đáng chú ý. Miễn là khu vực này được giữ vững, các nhịp điều chỉnh vẫn thiên về hấp thụ cung và tái cơ cấu dòng tiền hơn là đảo chiều xu hướng.

Trong diễn biến chung đó, câu chuyện FTSE Russell chính thức nâng hạng Việt Nam từ ngày 21/9 vẫn được đánh giá là yếu tố hỗ trợ tích cực, dù một phần kỳ vọng đã được phản ánh vào giá.

Theo chuyên gia Kafi, ngày 21/9 nên được nhìn nhận là bước khởi đầu của quá trình Việt Nam được đưa vào nhóm Secondary Emerging, thay vì một mốc đánh dấu việc câu chuyện nâng hạng kết thúc. FTSE triển khai giải ngân theo nhiều giai đoạn, trong đó tranche đầu tháng 9 mới áp dụng 10% tỷ trọng, phần còn lại được bổ sung dần trong năm 2027. Vì vậy, dòng vốn thụ động cũng sẽ đi vào theo từng bước thay vì tập trung toàn bộ quanh một phiên giao dịch.

Dù vậy, thị trường vẫn có thể xuất hiện những nhịp chốt lời ngắn hạn sau ngày 21/9 khi một bộ phận nhà đầu tư đã mua trước dựa trên kỳ vọng nâng hạng. Tuy nhiên, nếu dòng vốn ngoại bắt đầu cải thiện cùng với tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp, câu chuyện nâng hạng vẫn có thể tiếp tục hỗ trợ mặt bằng định giá và dòng tiền trong những tháng sau đó.

Đáng chú ý, áp lực bán của khối ngoại gần đây đã giảm đáng kể. Đây là tín hiệu đáng khích lệ nhưng chưa đủ để xác nhận một chu kỳ mua ròng mới. Trong hai phiên sau kỳ nghỉ, khối ngoại vẫn bán ròng hơn 1.400 tỷ đồng trên HOSE, song áp lực bán đã dịu hơn đáng kể so với những giai đoạn trước. Thị trường đang ở giai đoạn chuyển tiếp từ giảm bán sang trạng thái cân bằng hơn. Nếu dòng vốn ngoại bắt đầu mua ròng đều hơn, đặc biệt lan ra ngoài nhóm cổ phiếu liên quan trực tiếp đến FTSE, tác động tâm lý lên thị trường sẽ khá tích cực.

Các điều kiện bên ngoài vẫn cần được theo dõi khi lợi suất Treasury 10 năm của Mỹ quanh vùng 4,8% và USD còn tương đối mạnh. Tuy nhiên, trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn nâng hạng, việc áp lực bán của khối ngoại tiếp tục giảm cũng giúp thị trường bớt đi một lực cản đáng kể. Nếu dòng vốn ngoại chuyển sang mua ròng, đây có thể trở thành một động lực mới cho nhịp tăng.

Trong bối cảnh thanh khoản chưa cải thiện rõ rệt, quan điểm hiện tại nghiêng về việc tiếp tục nắm giữ các vị thế tốt hơn là giảm mạnh tỷ trọng. Thanh khoản chưa tăng rõ không đồng nghĩa dòng tiền đã rút khỏi thị trường; thay vào đó, dòng tiền vẫn đang luân chuyển giữa các nhóm cổ phiếu và tạo ra mức độ phân hóa lớn hơn. Những cổ phiếu đã tăng mạnh có thể xuất hiện áp lực chốt lời, trong khi dòng tiền chuyển sang các nhóm có nền giá tốt hơn hoặc triển vọng lợi nhuận chưa phản ánh hết vào giá.

Nhà đầu tư nên ưu tiên các cổ phiếu có tăng trưởng lợi nhuận tốt, định giá còn hợp lý và dòng tiền đang cải thiện. Những mã đã tăng quá nhanh so với triển vọng có thể được chốt lời từng phần, nhưng không nhất thiết phải giảm mạnh tỷ trọng toàn danh mục.

Ở vùng điểm hiện tại, có thể tiếp tục nắm giữ các cổ phiếu đang khỏe, tận dụng những nhịp rung lắc để cơ cấu sang nhóm có dư địa tốt hơn và tránh mua đuổi những mã đã tăng quá nóng. Nếu dòng tiền tiếp tục luân chuyển thay vì rút khỏi thị trường, VN-Index vẫn có cơ sở duy trì đà tăng trong thời gian tới.

﻿Hai nhóm cổ phiếu có cơ hội đón sóng nâng hạng

(Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Ngân hàng đầu tư, CTCK An Bình (ABS)

Triển vọng thị trường trong thời gian tới được chuyên gia nhìn nhận phụ thuộc đáng kể vào diễn biến lãi suất. Mặt bằng lãi suất hiện vẫn ở mức tương đối cao và khả năng đi ngang trong tháng 9 khiến dư địa để dòng tiền chảy mạnh vào thị trường chưa thực sự rõ nét. Tuy nhiên, nếu lãi suất không xuất hiện thêm áp lực tăng đáng kể, đây vẫn là điều kiện thuận lợi để tâm lý nhà đầu tư duy trì ổn định.

Việc FTSE Russell chính thức nâng hạng thị trường Việt Nam trong tháng 9 được đánh giá là một yếu tố hỗ trợ quan trọng đối với chứng khoán. Tuy nhiên, theo ông Minh, tác động của câu chuyện này nhiều khả năng thể hiện rõ hơn ở sự phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu, thay vì tạo ra một nhịp tăng đồng loạt trên toàn thị trường.

Dòng tiền được kỳ vọng tập trung vào những doanh nghiệp vốn hóa lớn, thanh khoản cao và đáp ứng tốt các tiêu chí của nhà đầu tư tổ chức nước ngoài. Do đó, khi câu chuyện nâng hạng chuyển dần từ kỳ vọng sang hiện thực, lợi ích giữa các nhóm cổ phiếu có thể không đồng đều.

Trong bối cảnh đó, ngân hàng và bất động sản là hai nhóm đáng chú ý. Không chỉ chiếm tỷ trọng vốn hóa lớn, đây còn là những nhóm có nhiều cổ phiếu đủ khả năng đóng vai trò dẫn dắt chỉ số cũng như thu hút dòng tiền tổ chức.

Trên cơ sở đó, ông Minh kỳ vọng VN-Index vẫn có thể duy trì xu hướng tích cực và ghi nhận mức tăng nhẹ so với tháng 8. Tuy nhiên, diễn biến thị trường sẽ khó đồng thuận trên diện rộng khi dòng tiền có xu hướng tìm đến những nhóm cổ phiếu có nền tảng và câu chuyện riêng.

Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư nên ưu tiên những doanh nghiệp vốn hóa lớn, nền tảng cơ bản tốt, thanh khoản cao và có yếu tố hỗ trợ rõ ràng, thay vì chạy theo các nhịp tăng mang tính đầu cơ ngắn hạn.