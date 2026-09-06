Một thế lực vừa "tung tiền" gom gần 10 tấn vàng chỉ trong 1 tuần

Theo dữ liệu cập nhật, SPDR Gold Trust, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới kết thúc tuần giao dịch từ 31/8 đến 4/9 với lượng vàng nắm giữ khoảng 1.052 tấn.

Chỉ trong hai phiên đầu tháng 9, SPDR Gold Trust đã mua tổng cộng 14 tấn vàng. Tuy nhiên, xu hướng đảo chiều trong hai phiên cuối tuần. Ngày 3/9, quỹ bán ra 3,14 tấn và tiếp tục bán thêm 1,42 tấn phiên kế tiếp.

Tính chung cả tuần, quỹ đã mua ròng 9,7 tấn vàng.

Động thái mua ròng mạnh tay diễn ra trong bối cảnh giá vàng vừa có thêm một tuần điều chỉnh nhẹ 0,6% và đóng cửa tại mốc 4.430 USD/ounce.

Thị trường hiện chuyển sự chú ý sang loạt dữ liệu lạm phát của Mỹ trong tuần tới, đặc biệt là chỉ số giá sản xuất (PPI) và chỉ số giá tiêu dùng (CPI). Những số liệu này được kỳ vọng sẽ cung cấp thêm tín hiệu về quyết định lãi suất của Fed trong cuộc họp tháng 9.

Theo Adam Button, Trưởng bộ phận chiến lược tiền tệ tại investingLive, gần như mọi dữ liệu kinh tế từ nay đến cuộc họp chính sách tháng 9 đều sẽ được thị trường phân tích dưới góc độ tác động tới Fed.

Ông cho rằng báo cáo việc làm tháng 8 nhìn chung khá tích cực, làm giảm bớt lo ngại rằng thị trường lao động Mỹ đang suy yếu nhanh. Điều này đồng nghĩa dữ liệu lạm phát sắp tới sẽ càng đóng vai trò quan trọng trong việc xác định Fed có tiếp tục nâng lãi suất hay không.

“Nếu Fed tăng lãi suất, vàng có thể chịu thêm áp lực bởi lợi suất trái phiếu và đồng USD thường tăng theo. Ngược lại, nếu ngân hàng trung ương giữ nguyên lãi suất, kim loại quý có thể được hỗ trợ”, Button nhấn mạnh.

Dù vậy, ông lưu ý rằng giá vàng đã phục hồi đáng kể sau các nhịp giảm trong phiên gần đây, cho thấy nhu cầu mua ở vùng giá thấp vẫn hiện hữu.

Về dài hạn, ông vẫn nhìn thấy những yếu tố hỗ trợ cho vàng, đặc biệt trong bối cảnh các ngân hàng trung ương trên thế giới tiếp tục đa dạng hóa dự trữ và gia tăng tỷ trọng vàng.