Ông Nguyễn Thanh Hải tiếp tục từ nhiệm thành viên HĐQT EVS

CTCP Chứng khoán EVS (mã: EVS) vừa công bố việc nhận được đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Thanh Hải.



Trong đơn ông Hải cho biết, do kế hoạch điều trị sức khỏe của ông đòi hỏi ông phải dành nhiều thời gian, có khả năng ảnh hưởng đến công việc. Do đó, ông xin từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT.

Trước đó, ngày 6/8/2026, ông Nguyễn Thanh Hải có đơn từ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật công ty. Đơn từ nhiệm này của ông đã được chấp thuận và có hiệu lực kể từ ngày 31/8/2026.

Ông Nguyễn Thanh Hải (ngoài cùng bên trái) tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 của EVS. Ảnh: EVS

Ông Nguyễn Thanh Hải sinh năm 1975. Ông trở thành Tổng Giám đốc EVS từ tháng 1/2025 và đến tháng 4 cùng năm thì được bầu vào HĐQT. Ngoài ra, ông Hải còn là lãnh đạo tại CTCP Đầu tư và Tư vấn Quốc tế IIC, Thành viên độc lập HĐQT CTCP Sản xuất và Thương mại Nam Hoa (mã: NHT, sàn HoSE), Chủ tịch Hội đồng Quản lý Trung tâm Vì Phụ nữ và Phát triển Cộng đồng trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam.

Sau khi ông Nguyễn Thanh Hải rời ghế Tổng giám đốc, EVS thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Trần Minh Quân kể từ ngày 11/08/2026.

Sau đó, ông Nguyễn Trần Minh Quân tiếp tục được HĐQT giao đảm nhiệm chức Quyền Tổng giám đốc kể từ ngày 1/9/2026.

Ông Nguyễn Trần Minh Quân sinh năm 1996. Theo bản cung cấp thông tin, ông Quân đang trực tiếp nắm giữ 8 triệu cổ phiếu EVS, tương ứng 4,85% vốn điều lệ.

Bố đẻ ông Quân là ông Nguyễn Hồng Tuấn nắm 8,2 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 4,98%) và anh trai ông Quân là Nguyễn Minh Tú nắm 8 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 4,85%).

Tổng cộng, gia đình ông Quân sở hữu đến 24,2 triệu cổ phiếu, tương đương 14,68% vốn điều lệ EVS.

Ngoài vị trí đảm nhiệm tại EVS, ông Quân còn là Thành viên HĐQT và sở hữu 0,9% vốn CTCP G-Automobile (mã: GMA, sàn HNX) - doanh nghiệp do EVS nắm 20% vốn điều lệ; Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Cho thuê Ô tô An Hòa Phát; Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư G-Home.

Trong diễn biến mới nhất, ngày 28/9/2026, EVS sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026. Đại hội dự kiến diễn ra trong tháng 10/2026.