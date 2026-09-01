Một doanh nghiệp HOSE bất ngờ hủy Đại hội bất thường, cổ phiếu lập tức "tím lịm"

CTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP.HCM (Fideco, mã FDC) vừa thông báo hủy danh sách cổ đông chốt ngày 26/8 để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, đồng thời hủy kế hoạch tổ chức Đại hội bất thường.

Theo Fideco, nguyên nhân là doanh nghiệp cần thêm thời gian để xây dựng phương án tăng vốn.

Trước đó, Fideco dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông bất thường phương án hủy các phương án tăng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2026 thông qua, đồng thời xin ý kiến cổ đông về phương án tăng vốn mới. Tuy nhiên, các nội dung chi tiết của phương án mới chưa được công bố.

Đáng chú ý, ngay sau thông tin hủy Đại hội bất thường, cổ phiếu FDC tăng kịch trần lên 18.900 đồng/cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày 4/9. Dù vậy, hiện cổ phiếu FDC vẫn đang nằm trong diện cảnh báo của HOSE từ ngày 05/04/2023 do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 là số âm.

Về kết quả kinh doanh, quý II/2026, Fideco ghi nhận doanh thu 18,07 tỷ đồng, giảm 4,2% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 4,05 tỷ đồng, giảm 64,1%. Biên lợi nhuận gộp cũng giảm từ 74,9% xuống 72,1%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu Fideco đạt 36,07 tỷ đồng, giảm 3,7%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 10,83 tỷ đồng, giảm 51,3% so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, doanh nghiệp mới hoàn thành 38,9% kế hoạch lợi nhuận cả năm, ở mức 27,85 tỷ đồng.

Ở một diễn biến đáng chú ý khác, cổ đông lớn Lê Ngân Nhi đã đăng ký mua 1,85 triệu cổ phiếu FDC, tương đương 4,79% số cổ phiếu của Fideco. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận, với mục đích đầu tư từ 4/9-3/10/2026.