Giá vàng chờ “phán quyết” từ loạt dữ liệu kinh tế quan trọng trong tuần tới

Khảo sát Vàng mới nhất của Kitco News cho thấy giới chuyên gia chưa tìm được tiếng nói chung về hướng đi của kim loại quý trong tuần tới.

Trong số 16 nhà phân tích Phố Wall tham gia khảo sát, 6 người, tương đương 38%, dự báo giá vàng tăng. Có 5 chuyên gia, chiếm 31%, cho rằng giá sẽ tiếp tục giảm, trong khi 5 người còn lại dự báo vàng đi ngang.

Tâm lý của nhà đầu tư cá nhân tích cực hơn. Cuộc khảo sát trực tuyến của Kitco thu hút 220 lượt bình chọn, trong đó 120 người, tương đương 55%, kỳ vọng giá vàng tăng trong tuần tới. 53 người, chiếm 24%, dự báo giá giảm và 21% còn lại cho rằng thị trường sẽ đi ngang hoặc tiếp tục giằng co.

Sự phân hóa này xuất hiện sau một tuần biến động mạnh của kim loại quý. Giá vàng chịu sức ép đáng kể sau báo cáo việc làm tháng 8 của Mỹ khả quan hơn dự kiến, khiến kỳ vọng Fed tiếp tục tăng lãi suất quay trở lại.

Những dữ liệu kinh tế sắp công bố vì vậy được xem là yếu tố then chốt quyết định hướng đi tiếp theo của vàng.

Mọi ánh mắt hướng về CPI và quyết định lãi suất của Fed

Lịch kinh tế tuần tới tương đối thưa do kỳ nghỉ lễ, nhưng thị trường vẫn có một số sự kiện quan trọng cần theo dõi.

Ngày thứ Năm, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ công bố quyết định chính sách tiền tệ. Cùng ngày, Mỹ công bố chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 8 và số liệu doanh số bán nhà hiện có.

Đến thứ Sáu, tâm điểm sẽ là chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 , tiếp theo là báo cáo sơ bộ về tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan.

Theo Adam Button, Trưởng bộ phận chiến lược tiền tệ tại investingLive, gần như mọi dữ liệu kinh tế từ nay đến cuộc họp chính sách tháng 9 đều sẽ được thị trường phân tích dưới góc độ tác động tới Fed.

Ông cho rằng báo cáo việc làm tháng 8 nhìn chung khá tích cực, làm giảm bớt lo ngại rằng thị trường lao động Mỹ đang suy yếu nhanh. Điều này đồng nghĩa dữ liệu lạm phát sắp tới sẽ càng đóng vai trò quan trọng trong việc xác định Fed có tiếp tục nâng lãi suất hay không.

Theo Button, diễn biến của vàng trong ngắn hạn có thể được thu gọn vào một câu hỏi: Fed sẽ làm gì với lãi suất?

Nếu Fed tăng lãi suất, vàng có thể chịu thêm áp lực bởi lợi suất trái phiếu và đồng USD thường tăng theo. Ngược lại, nếu ngân hàng trung ương giữ nguyên lãi suất, kim loại quý có thể được hỗ trợ.

Dù vậy, Button lưu ý giá vàng đã phục hồi đáng kể sau các nhịp giảm trong phiên gần đây, cho thấy nhu cầu mua ở vùng giá thấp vẫn hiện hữu.

Về dài hạn, ông vẫn nhìn thấy những yếu tố hỗ trợ cho vàng, đặc biệt trong bối cảnh các ngân hàng trung ương trên thế giới tiếp tục đa dạng hóa dự trữ và gia tăng tỷ trọng vàng.

Chuyên gia chia rẽ: Có người nhìn về 4.200 USD, có người kỳ vọng phục hồi

Ở góc nhìn thận trọng, David Morrison, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Trade Nation, cho rằng các chỉ báo động lượng hiện tại cho thấy giá vàng có thể kiểm tra vùng hỗ trợ quanh 4.200 USD/ounce trong ngắn hạn.

Theo ông, đồng USD vẫn là trở ngại đáng kể với vàng khi thị trường tiếp tục phản ánh khả năng lãi suất Mỹ duy trì ở mức cao. Tuy nhiên, nếu kỳ vọng tăng lãi suất suy yếu, áp lực từ đồng bạc xanh đối với kim loại quý cũng sẽ giảm theo.

Morrison đồng thời nhấn mạnh rằng dù vàng đang điều chỉnh, xu hướng tăng dài hạn vẫn rất đáng chú ý. Chỉ một năm trước, kim loại quý còn gặp khó khăn khi vượt mốc 3.500 USD/ounce, trong khi trước đó mức 2.000 USD từng được xem là một cột mốc khó chinh phục.

Trái ngược với quan điểm trên, Alex Kuptsikevich, nhà phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, vẫn kỳ vọng giá vàng tăng trở lại trong tuần tới.

Ông cho biết vàng đã giảm khoảng 5% trong 7 ngày và có thời điểm rơi xuống dưới đường trung bình động 200 ngày. Tuy nhiên, diễn biến này chưa làm phá vỡ hoàn toàn xu hướng tăng hình thành trong khoảng một tháng rưỡi trở lại đây.

Theo Kuptsikevich, việc giá giảm sâu thậm chí có thể làm tăng sức hấp dẫn của vàng đối với những nhà đầu tư đang tìm kiếm tài sản thay thế ngoài đồng USD, đặc biệt trong bối cảnh thị trường trái phiếu biến động và triển vọng chứng khoán còn nhiều bất định.

Trong khi đó, CPM Group lựa chọn cách tiếp cận thận trọng hơn khi khuyến nghị nhà đầu tư tạm thời đứng ngoài thị trường , do biến động giá vàng được dự báo tiếp tục ở mức cao.

Tổ chức này đưa ra vùng giá dự kiến 4.320-4.670 USD/ounce trong giai đoạn từ ngày 7 đến 16/9.

Theo CPM, diễn biến của PPI và CPI Mỹ có thể liên tục làm thay đổi kỳ vọng lãi suất. Nếu lạm phát hạ nhiệt, khả năng Fed giữ nguyên lãi suất sẽ tăng lên và hỗ trợ vàng. Ngược lại, nếu áp lực giá vẫn cao, khả năng tăng lãi suất có thể được củng cố, qua đó gây sức ép lên kim loại quý.

Dù thận trọng trong ngắn hạn, CPM vẫn giữ quan điểm tích cực đối với vàng trong trung hạn khi cho rằng nhiều yếu tố kinh tế và địa chính trị tiếp tục hỗ trợ nhu cầu đối với tài sản trú ẩn.