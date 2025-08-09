Một doanh nghiệp nhận gần 6.000 tỷ đồng cổ tức từ Honda trong 6 tháng đầu năm 2025 trước thềm Hà Nội sắp bỏ dần xe xăng

Tổng Công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP (VEAM, mã: VEA) được biết đến là doanh nghiệp lớn nhất ngành ô tô cho Việt Nam thời điểm hiện tại. Đáng nói, hoạt động kinh doanh chính là sản phẩm sản xuất và bán ô tô tải lại khá mờ nhạt, giá trị của VEAM chủ yếu nằm ở những tài khoản đầu tư của doanh nghiệp này tại các hãng xe tên tuổi.

Hiện VEAM nắm 30% cổ phần Honda Việt Nam, 20% cổ phần Toyota Việt Nam, 25% cổ phần Ford Việt Nam. Từ đây, doanh nghiệp thu lợi từ khoản đầu tư thông qua phần nhuận được chia, cộng thêm cổ tức lợi nhuận hàng hóa tỷ lệ mỗi năm.

﻿Chỉ tính riêng trong nửa đầu năm 2025, doanh thu thuần đạt hơn 2.087 tỷ, song LNST của VEAM lại đạt 3.410 tỷ đồng. Nguyên nhân chính là phần lãi từ công ty liên doanh liên kết đóng góp gần 3.069 tỷ đồng.

﻿Ngoài ra, theo BCTC công ty mẹ, VEAM còn nhận được gần 5.932 tỷ cổ tức từ Honda Việt Nam trong 6 tháng đầu năm.

Các năm trước VEAM cũng thu về hàng nghìn tỷ đồng cổ tức từ các công ty liên doanh, liên kết, chủ yếu đến từ Honda Việt Nam.

﻿Do gắn liền với hoạt động của các hãng xe kể trên, nên dù không trực tiếp kinh doanh nhưng kết quả của VEAM sẽ chịu ảnh hưởng lớn từ thị trường xe máy và ô tô.

Tại Chỉ thị 20 về một số nhiệm vụ cấp bách, quyết liệt ngăn chặn, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, Thủ tướng yêu cầu UBND TP Hà Nội thực hiện các giải pháp, biện pháp để các tổ chức, cá nhân chuyển đổi phương tiện, lộ trình đến ngày 1/7/2026 không có xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch lưu thông trong Vành đai 1.

Thủ tướng cũng đặt ra lộ trình từ ngày 1/1/2028 không có xe mô tô, xe gắn máy, hạn chế xe ô tô cá nhân sử dụng nhiên liệu hóa thạch lưu thông trong đường Vành đai 1, Vành đai 2; từ năm 2030 tiếp tục mở rộng thực hiện trong đường Vành đai 3.

Báo cáo kết quả kinh doanh năm tài chính 2025 (kết thúc vào ngày 31/3/2025) của Honda Việt Nam cho biết, thời gian tới, Honda sẽ phát triển theo hướng mô-đun hóa các mẫu xe được thiết kế chuyên biệt cho xe điện, đồng thời bắt đầu sản xuất tại nhà máy chuyên dụng cho xe máy điện có hiệu suất cao, dự kiến đi vào hoạt động tại Ấn Độ vào năm 2028. Hãng cho biết sẽ cung cấp các mẫu xe máy điện với mức giá hợp lý hơn cho nhiều khách hàng. Honda đặt mục tiêu giành vị trí số 1 về thị phần trong thị trường xe máy điện.

Trong dài hạn, Honda đặt mục tiêu đạt 50% thị phần toàn cầu và tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS) trên 15% vào năm 2030, bao gồm cả dòng xe động cơ đốt trong (ICE) và xe máy điện.



