Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một doanh nghiệp sắp "lăn chốt" cổ tức, tổng tỷ lệ 35%, soi lịch sử chia cổ tức tiền mặt "đều như vắt tranh"

17-11-2025 - 12:00 PM | Thị trường chứng khoán

Một doanh nghiệp sắp "lăn chốt" cổ tức, tổng tỷ lệ 35%, soi lịch sử chia cổ tức tiền mặt "đều như vắt tranh"

Kể từ khi niêm yết trên HNX năm 2019, công ty luôn duy trì chính sách trả cổ tức tiền mặt đều như “vắt tranh” lên tới hàng chục % mỗi năm.

CTCP Thủy điện Nước Trong (mã: NTH) thông báo 9/12 tới sẽ là ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức lần 3 năm 2025 bằng tiền mặt, tỷ lệ 10% (tương ứng 1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày thanh toán dự kiến vào 25/12/2025.

Với gần 11 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính số tiền NTH cần chi trả gần 11 tỷ đồng. Trước đó, doanh nghiệp đã thanh toán 2 đợt tạm ứng cổ tức, với tỷ lệ 15% ở đợt 2 và 10% ở đợt 1, qua đó nâng tổng tỷ lệ cổ tức chi trả năm 2025 lên 35%, hoàn thành kế hoạch được giao tại ĐHĐCĐ.

Theo tìm hiểu, CTCP Thủy điện Nước Trong tiền thân là CTCP Nước Trong, được thành lập ngày 11/02/2004 với vốn điều lệ đăng ký là 9 tỷ đồng, ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất, truyền tải và phân phối điện năng. Công ty đã trải qua 3 đợt tăng vốn, với số VĐL hiện tại là 108.020.530.000 đồng.

Kể từ khi niêm yết trên HNX năm 2019, công ty luôn duy trì chính sách trả cổ tức tiền mặt đều như “vắt tranh” lên tới hàng chục % mỗi năm. Nổi bật, doanh nghiệp duy trì trả cổ tức tiền mặt “khủng” với tỷ lệ 45% trong vòng 3 năm liên tiếp 2022-2024.

Một doanh nghiệp sắp "lăn chốt" cổ tức, tổng tỷ lệ 35%, soi lịch sử chia cổ tức tiền mặt "đều như vắt tranh"- Ảnh 1.

Về tình hình kinh doanh 9 tháng đầu 2025, NTH ghi nhận 96 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 28% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 50 tỷ đồng, tăng 43%, đánh dấu mức cao nhất theo chu kỳ 9 tháng từ khi thành lập. Nhờ đó, công ty đã vượt 28% mục tiêu lợi nhuận năm đề ra.

﻿Trên sàn chứng khoán, thị giá NTH đang giao dịch quanh mốc 57.800 đồng/cp, đây cũng là vùng đỉnh lịch sử của cổ phiếu này. Song, thanh khoản khá nhỏ giọt, thường xuyên xuất hiện nhiều phiên giao dịch "tắt thanh khoản".

Một doanh nghiệp sắp "lăn chốt" cổ tức, tổng tỷ lệ 35%, soi lịch sử chia cổ tức tiền mặt "đều như vắt tranh"- Ảnh 2.

Dương Ngọc

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chuyên gia: Đây là thời điểm chuẩn bị đón "sóng" năm 2026, 3 nhóm cổ phiếu sẽ hút tiền mạnh

Chuyên gia: Đây là thời điểm chuẩn bị đón "sóng" năm 2026, 3 nhóm cổ phiếu sẽ hút tiền mạnh Nổi bật

Lịch chốt quyền cổ tức 17/11– 21/11: Cổ tức tiền mặt cao nhất 80%, một "đại gia" chuẩn bị chi hơn 6.000 tỷ đồng trả cổ tức

Lịch chốt quyền cổ tức 17/11– 21/11: Cổ tức tiền mặt cao nhất 80%, một "đại gia" chuẩn bị chi hơn 6.000 tỷ đồng trả cổ tức Nổi bật

2.500 lao động ở quê tỷ phú Phạm Nhật Vượng có thể nhận lương đến 18 triệu/tháng khi làm việc cho VinFast

2.500 lao động ở quê tỷ phú Phạm Nhật Vượng có thể nhận lương đến 18 triệu/tháng khi làm việc cho VinFast

11:58 , 17/11/2025
Danh tính cổ đông ngoại sở hữu 5% vốn điều lệ VinEnergo

Danh tính cổ đông ngoại sở hữu 5% vốn điều lệ VinEnergo

11:48 , 17/11/2025
Coteccons sắp chia cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%

Coteccons sắp chia cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%

10:47 , 17/11/2025
Agimexpharm dự kiến phát hành gần 4 triệu cổ phiếu AGP

Agimexpharm dự kiến phát hành gần 4 triệu cổ phiếu AGP

10:16 , 17/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên