Một doanh nghiệp sắp "lăn chốt" cổ tức, tổng tỷ lệ 35%, soi lịch sử chia cổ tức tiền mặt "đều như vắt tranh"

CTCP Thủy điện Nước Trong (mã: NTH) thông báo 9/12 tới sẽ là ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức lần 3 năm 2025 bằng tiền mặt, tỷ lệ 10% (tương ứng 1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày thanh toán dự kiến vào 25/12/2025.

Với gần 11 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính số tiền NTH cần chi trả gần 11 tỷ đồng. Trước đó, doanh nghiệp đã thanh toán 2 đợt tạm ứng cổ tức, với tỷ lệ 15% ở đợt 2 và 10% ở đợt 1, qua đó nâng tổng tỷ lệ cổ tức chi trả năm 2025 lên 35%, hoàn thành kế hoạch được giao tại ĐHĐCĐ.

Theo tìm hiểu, CTCP Thủy điện Nước Trong tiền thân là CTCP Nước Trong, được thành lập ngày 11/02/2004 với vốn điều lệ đăng ký là 9 tỷ đồng, ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất, truyền tải và phân phối điện năng. Công ty đã trải qua 3 đợt tăng vốn, với số VĐL hiện tại là 108.020.530.000 đồng.

Kể từ khi niêm yết trên HNX năm 2019, công ty luôn duy trì chính sách trả cổ tức tiền mặt đều như “vắt tranh” lên tới hàng chục % mỗi năm. Nổi bật, doanh nghiệp duy trì trả cổ tức tiền mặt “khủng” với tỷ lệ 45% trong vòng 3 năm liên tiếp 2022-2024.

Về tình hình kinh doanh 9 tháng đầu 2025, NTH ghi nhận 96 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 28% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 50 tỷ đồng, tăng 43%, đánh dấu mức cao nhất theo chu kỳ 9 tháng từ khi thành lập. Nhờ đó, công ty đã vượt 28% mục tiêu lợi nhuận năm đề ra.

﻿Trên sàn chứng khoán, thị giá NTH đang giao dịch quanh mốc 57.800 đồng/cp, đây cũng là vùng đỉnh lịch sử của cổ phiếu này. Song, thanh khoản khá nhỏ giọt, thường xuyên xuất hiện nhiều phiên giao dịch "tắt thanh khoản".