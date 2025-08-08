Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một doanh nghiệp tại TP HCM nợ thuế đến hơn 3.200 tỉ đồng

08-08-2025 - 16:36 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Trong số 105 doanh nghiệp ở TP HCM nợ thuế, có một công ty bất động sản nợ hơn 3.239 tỉ đồng.

Thuế TP HCM vừa công bố danh sách 105 doanh nghiệp nợ thuế tính đến tháng 6-2025. Đáng chú ý là tổng số tiền nợ thuế của các doanh nghiệp này đã vượt mức 4.700 tỉ đồng. Trong đó, hầu hết là các công ty bất động sản. 

Doanh nghiệp TP HCM nợ thuế: Đa số là bất động sản

Đứng đầu danh sách là Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Thuận Việt với khoản nợ khổng lồ hơn 3.239 tỉ đồng, chiếm gần 70% tổng số nợ của toàn danh sách. 

Theo sau là loạt cái tên quen thuộc trong giới địa ốc như Công ty CP Đầu tư phát triển Phú Mỹ (nợ hơn 169,9 tỉ đồng), Công ty TNHH Bất động sản MSB (trên 108 tỉ đồng), Công ty CP Đầu tư xây dựng và khai thác công trình giao thông 584 (hơn 97,9 tỉ đồng), Công ty CP Đầu tư Xây dựng Địa ốc Trường Thịnh Phát (hơn 96,39 tỉ đồng), Công ty CP Sài Gòn Tower (trên 86,1 tỉ đồng)... 

Ngoài ra còn có những các tên như Địa ốc Thanh Niên Tower hay Phát triển Nhà Thủ Đức cũng xuất hiện trong danh sách nợ với số tiền lần lượt là 4,4 tỉ và 4,3 tỉ đồng.

Một doanh nghiệp tại TP HCM nợ thuế đến hơn 3.200 tỉ đồng- Ảnh 1.

Danh sách 105 doanh nghiệp nợ thuế hơn 4.700 tỉ đồng do cơ quan thuế TP HCM công bố


Sẽ có biện pháp với doanh nghiệp TP HCM nợ thuế

Không dừng lại ở nhóm doanh nghiệp lớn, các đơn vị thuế cơ sở tại TP HCM cũng đồng loạt công bố danh sách cá nhân và tổ chức còn nợ thuế trên địa bàn. Chỉ riêng Thuế cơ sở 1 đã liệt kê tới 679 người nộp thuế với tổng số nợ hơn 2.125 tỉ đồng. Thuế cơ sở 7 (phụ trách khu vực các phường Tân Mỹ, Tân Hưng, Tân Thuận, Phú Thuận) cho biết có 594 người đang nợ thuế hơn 353 tỉ đồng. Khu vực Nhà Bè, Hiệp Phước ghi nhận thêm 161 người nợ thuế với tổng số hơn 51 tỉ đồng.

Dù cơ quan Thuế TP HCM đã thu được hơn 48.400 tỉ đồng trong 6 tháng đầu năm 2025, bao gồm gần 9.000 tỉ đồng từ các khoản nợ cũ và hơn 39.000 tỉ đồng từ các khoản phát sinh trong năm nay, nhưng con số nợ tồn đọng vẫn rất đáng lo ngại. Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp nợ thuế lớn rơi vào trạng thái “chây ì kéo dài”, gây khó khăn cho công tác thu hồi nợ và tạo gánh nặng cho hệ thống tài chính công.

Trước thực trạng này, Thuế TP HCM khẳng định sẽ thực hiện các biện pháp mạnh trong những tháng cuối năm. Danh sách người nộp thuế sẽ tiếp tục được rà soát kỹ lưỡng, từng trường hợp cụ thể sẽ được áp dụng biện pháp thu hồi phù hợp, bao gồm cả đôn đốc, cưỡng chế. 

Đồng thời, cơ quan thuế cũng đẩy mạnh công khai thông tin, phối hợp với công an, ngân hàng, quản lý thị trường, xuất nhập cảnh... để xử lý triệt để những trường hợp cố tình không thực hiện nghĩa vụ thuế. Thậm chí, tạm hoãn xuất cảnh đối với các đối tượng vi phạm cũng sẽ được áp dụng theo đúng quy định.

Hà Nội nêu tên 41 đơn vị nợ thuế hơn 195 tỉ đồng

Theo Thy Thơ

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vượt tiến độ 5 tháng, cây cầu gần 7.000 tỷ đồng, nối 2 tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long chờ ngày khai thác ngay trong tháng 8

Vượt tiến độ 5 tháng, cây cầu gần 7.000 tỷ đồng, nối 2 tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long chờ ngày khai thác ngay trong tháng 8 Nổi bật

'Siêu dự án' lọc hóa dầu hơn 20 tỷ USD: Cần tránh vết xe đổ

'Siêu dự án' lọc hóa dầu hơn 20 tỷ USD: Cần tránh vết xe đổ Nổi bật

Bộ Xây dựng chỉ đạo khẩn trương đăng kiểm cho xe kinh doanh vận tải chưa đổi đăng ký xe

Bộ Xây dựng chỉ đạo khẩn trương đăng kiểm cho xe kinh doanh vận tải chưa đổi đăng ký xe

16:30 , 08/08/2025
Thêm hãng hàng không chuyển chuyến bay sang nhà ga T3 Tân Sơn Nhất

Thêm hãng hàng không chuyển chuyến bay sang nhà ga T3 Tân Sơn Nhất

16:20 , 08/08/2025
Gặp Chủ tịch nước, Tổng thống Angola đề nghị Việt Nam hỗ trợ trong lĩnh vực nuôi sống hơn 39 triệu dân

Gặp Chủ tịch nước, Tổng thống Angola đề nghị Việt Nam hỗ trợ trong lĩnh vực nuôi sống hơn 39 triệu dân

16:08 , 08/08/2025
4 tháng đếm ngược: 6 trường hợp bắt buộc đổi Giấy phép lái xe, chậm là bị phạt có thể lên tới 20 triệu đồng

4 tháng đếm ngược: 6 trường hợp bắt buộc đổi Giấy phép lái xe, chậm là bị phạt có thể lên tới 20 triệu đồng

15:30 , 08/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên