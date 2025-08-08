Một doanh nghiệp tại TP HCM nợ thuế đến hơn 3.200 tỉ đồng

Thuế TP HCM vừa công bố danh sách 105 doanh nghiệp nợ thuế tính đến tháng 6-2025. Đáng chú ý là tổng số tiền nợ thuế của các doanh nghiệp này đã vượt mức 4.700 tỉ đồng. Trong đó, hầu hết là các công ty bất động sản.

Doanh nghiệp TP HCM nợ thuế: Đa số là bất động sản

Đứng đầu danh sách là Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Thuận Việt với khoản nợ khổng lồ hơn 3.239 tỉ đồng, chiếm gần 70% tổng số nợ của toàn danh sách.

Theo sau là loạt cái tên quen thuộc trong giới địa ốc như Công ty CP Đầu tư phát triển Phú Mỹ (nợ hơn 169,9 tỉ đồng), Công ty TNHH Bất động sản MSB (trên 108 tỉ đồng), Công ty CP Đầu tư xây dựng và khai thác công trình giao thông 584 (hơn 97,9 tỉ đồng), Công ty CP Đầu tư Xây dựng Địa ốc Trường Thịnh Phát (hơn 96,39 tỉ đồng), Công ty CP Sài Gòn Tower (trên 86,1 tỉ đồng)...

Ngoài ra còn có những các tên như Địa ốc Thanh Niên Tower hay Phát triển Nhà Thủ Đức cũng xuất hiện trong danh sách nợ với số tiền lần lượt là 4,4 tỉ và 4,3 tỉ đồng.

Danh sách 105 doanh nghiệp nợ thuế hơn 4.700 tỉ đồng do cơ quan thuế TP HCM công bố





Sẽ có biện pháp với doanh nghiệp TP HCM nợ thuế

Không dừng lại ở nhóm doanh nghiệp lớn, các đơn vị thuế cơ sở tại TP HCM cũng đồng loạt công bố danh sách cá nhân và tổ chức còn nợ thuế trên địa bàn. Chỉ riêng Thuế cơ sở 1 đã liệt kê tới 679 người nộp thuế với tổng số nợ hơn 2.125 tỉ đồng. Thuế cơ sở 7 (phụ trách khu vực các phường Tân Mỹ, Tân Hưng, Tân Thuận, Phú Thuận) cho biết có 594 người đang nợ thuế hơn 353 tỉ đồng. Khu vực Nhà Bè, Hiệp Phước ghi nhận thêm 161 người nợ thuế với tổng số hơn 51 tỉ đồng.

Dù cơ quan Thuế TP HCM đã thu được hơn 48.400 tỉ đồng trong 6 tháng đầu năm 2025, bao gồm gần 9.000 tỉ đồng từ các khoản nợ cũ và hơn 39.000 tỉ đồng từ các khoản phát sinh trong năm nay, nhưng con số nợ tồn đọng vẫn rất đáng lo ngại. Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp nợ thuế lớn rơi vào trạng thái “chây ì kéo dài”, gây khó khăn cho công tác thu hồi nợ và tạo gánh nặng cho hệ thống tài chính công.

Trước thực trạng này, Thuế TP HCM khẳng định sẽ thực hiện các biện pháp mạnh trong những tháng cuối năm. Danh sách người nộp thuế sẽ tiếp tục được rà soát kỹ lưỡng, từng trường hợp cụ thể sẽ được áp dụng biện pháp thu hồi phù hợp, bao gồm cả đôn đốc, cưỡng chế.

Đồng thời, cơ quan thuế cũng đẩy mạnh công khai thông tin, phối hợp với công an, ngân hàng, quản lý thị trường, xuất nhập cảnh... để xử lý triệt để những trường hợp cố tình không thực hiện nghĩa vụ thuế. Thậm chí, tạm hoãn xuất cảnh đối với các đối tượng vi phạm cũng sẽ được áp dụng theo đúng quy định.