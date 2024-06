Một doanh nghiệp thép chuẩn bị trả cổ tức tiền mặt cao kỷ lục, cổ phiếu lập tức "phi" một mạch lên đỉnh lịch sử

CTCP Thép Thủ Đức – Vnsteel (mã TDS) thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 70%, tương đương 7.000 đồng/cp. Ngày đăng ký cuối cùng là 28/6 và thanh toán chỉ hai tuần sau đó vào ngày 12/7. Với hơn 12,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp thép này dự kiến sẽ chi khoảng 86 tỷ đồng để trả cổ tức trong đợt này.

Đáng chú ý, TDS mạnh tay trả cổ tức năm 2023 sau hai năm gián đoạn. Trước năm 2021, doanh nghiệp này vẫn duy trì cổ tức tiền mặt đều đặn 5%-25% trong suốt một thập kỷ. Tỷ lệ cổ tức lên đến 70% bằng tiền là mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của TDS.

Trong cơ cấu cổ đông của TDS, Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP là cổ đông lớn nhất với việc sở hữu hơn 7,9 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 65%) sẽ nhận về gần 56 tỷ đồng. Theo sau, CTCP Gemadept và ông Lê Bá Phương – Thành viên HĐQT nắm 10,9% và 7% vốn cũng dự kiến "bỏ túi" 9 tỷ đồng và 6 tỷ đồng sau đợt chia cổ tức này.

Trên thị trường, cổ phiếu TDS cũng lập tức phản ánh trước tin vui cổ tức khi bật tăng kịch trần lên 26.400 đồng/cp, bứt phá 2,5 lần sau ba tháng để lên mức đỉnh cao nhất trong lịch sử. Thanh khoản cũng tăng vọt với hơn 200 nghìn đơn vị "sang tay", mức cao nhất trong gần 3 năm qua.

Thép Thủ Đức được thành lập từ năm 1960 với tiền thân là Việt Nam Kim khí Công ty. Đến năm 2016, công ty mới chính thức đổi tên thành Thép Thủ Đức – Vnsteel với ngành nghề chính là sản xuất, mua bán, xuất nhập khẩu thép và sản phẩm thép.

Dù mạnh tay chi trả cổ tức, song kết quả kinh doanh của TDS không thực sự khả quan. Năm 2023, sản lượng sản xuất và sản lượng tiêu thụ đều suy giảm 27% và 15% so với năm 2022 do bối cảnh trong nước và thế giới nhiều bất ổn, bất động sản đóng băng, đầu tư công gặp khó. Điều này khiến lợi nhuận trước thuế năm 2023 của doanh nghiệp giảm 27% so với cùng kỳ còn gần 11 tỷ đồng.

Năm 2024, nhận diện thị trường nội địa cũng như xuất khẩu tiếp tục gặp khó khăn do sự suy giảm của thị trường bất động sản, giải ngân đầu tư công chưa đạt kỳ vọng và cạnh tranh lớn từ thép nhập khẩu, đặc biệt là Trung Quốc, Thép Thủ Đức – Vnsteel lên kế hoạch sản xuất và kinh doanh khá thận trọng.

Cụ thể, sản lượng sản xuất phôi thép và thép cán đạt 100 nghìn tấn và 80 nghìn tấn, tăng 10% và giảm 3% so với cùng kỳ. Tiêu thụ thép cán và phôi dự kiến đạt 80 nghìn tấn và 20 nghìn tấn, tăng 6,5% và giảm 7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế năm 2024 dự kiến giảm mạnh 36% còn 7 tỷ đồng.