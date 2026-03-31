Một doanh nghiệp trả cổ tức tiền mặt 3.500 đồng/cp ngay trong tháng 4

CTCP Cảng Xanh VIP (UPCoM: VGR) thông báo sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2025 bằng tiền vào ngày 9/4, với tỷ lệ 35%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 3.500 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 17/4.

Với hơn 82,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền chi trả trong đợt này ước đạt hơn 287,7 tỷ đồng. Trong đó, công ty mẹ là CTCP Container Việt Nam (Viconship, HOSE: VSC), với tỷ lệ sở hữu 54,4%, dự kiến thu về khoảng 156 tỷ đồng.

Nhìn lại quá khứ, VGR duy trì chính sách cổ tức tiền mặt cao và đều đặn trong nhiều năm. Trong 8 năm gần đây, doanh nghiệp chưa năm nào không chi trả cổ tức, với mức trung bình trên 33% mỗi năm. Đỉnh điểm là năm 2023 khi cổ tức đạt kỷ lục 70% bằng tiền mặt. Trước đó, vào cuối năm 2025, công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 với tỷ lệ 20%, nâng tổng mức chi trả cả năm lên 55%.

Thông tin về cổ tức đã tác động tích cực đến diễn biến cổ phiếu. Trong phiên sáng 31/3, cổ phiếu VGR tăng vọt lên 87.000 đồng/cp, dù thanh khoản vẫn ở mức rất thấp với chỉ khoảng 6.300 đơn vị được khớp lệnh.

Cảng Xanh VIP (VIP Greenport) được thành lập bởi hai cổ đông lớn là CTCP Container Việt Nam và CTCP Vận tải Xăng dầu VIPCO, với vốn điều lệ ban đầu 450 tỷ đồng. Doanh nghiệp sở hữu cảng tại hạ lưu sông Cấm, thuộc khu kinh tế Đình Vũ (Hải Phòng), có vị trí thuận lợi trong kết nối giao thông nội địa và vận tải biển.

Về hoạt động kinh doanh, năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 1.153 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế gần 559 tỷ đồng, tăng lần lượt 6% và 43% so với năm trước.

Bước sang năm 2026, VGR đặt mục tiêu doanh thu hơn 1.021 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 371 tỷ đồng, tương ứng giảm 11,4% và 33,6% so với thực hiện năm 2025. Công ty cũng dự kiến duy trì chính sách cổ tức với mức chi trả tối thiểu 20% vốn điều lệ.

Đáng chú ý, HĐQT VGR thông qua phương án chuyển niêm yết cổ phiếu từ UPCoM sang HOSE. Thời điểm thực hiện sẽ do HĐQT chủ động lựa chọn phù hợp với điều kiện thị trường.