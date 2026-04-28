Một doanh nhân ở Ninh Bình trúng giải Jackpot 1 trị giá hơn 91 tỉ đồng

Theo Thy Thơ | 28-04-2026 - 22:30 PM | Sống

Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) vừa trao giải Jackpot 1 xổ số Power 6/55 kỳ quay số 01333 cho ông Đ.T (ngụ tỉnh Ninh Bình).

Chọn mua vé số Vietlott theo phong thủy, một doanh nhân ở Ninh Bình trúng giải Jackpot 1 - Ảnh 1.

Ông Đ.T (người đeo mặt nạ) nhận giải Jackpot 1 Power 6/55 với giá trị hơn 91 tỉ đồng

Trước đó, qua kiểm tra trên hệ thống dữ liệu và hồ sơ cá nhân, Vietlott xác định tờ vé số trúng giải Jackpot thuộc kỳ quay số 01333 ngày 16-4 của xổ số Power 6/55, giá trị trúng thưởng hơn 91 tỉ đồng thuộc về ông Đ.T – một thuê bao Mobifone đã mua tấm vé may mắn này trên kênh phân phối qua điện thoại của Vietlott (ứng dụng hỗ trợ mua vé Vietlott SMS). Đồng thời ông cũng là một doanh nhân đang kinh doanh tại tỉnh Ninh Bình.

Tại buổi lễ nhận thưởng diễn ra ngày 28-4 ở Hà Nội, ông Đ.T cho biết có thói quen mua vé đều đặn mỗi ngày, trung bình khoảng 5 vé/ngày như một hình thức giải trí quen thuộc. Các loại vé ông thường lựa chọn gồm Power 6/55, Mega 6/45 và Lotto 5/35 – những sản phẩm có giá trị giải thưởng lớn và cách chơi đơn giản.

Đặc biệt, ông Đ.T thường nghiên cứu các yếu tố phong thủy để xây dựng các các bộ số và kiên trì chọn mua các bộ số này trong thời gian dài. Theo ông, đây là những con số có thể mang lại may mắn cho bản thân và gia đình, đồng thời tạo thành thói quen khi chơi vé số Vietlott.

Chia sẻ về thời điểm biết tin trúng thưởng, ông Đ.T cho biết khi đó ông đang chuẩn bị bữa tối thì nhận được thông tin trúng thưởng. Ban đầu, ông cảm thấy bất ngờ và chưa tin đây là sự thật.

Ngay sau đó, ông đã thông báo cho vợ biết. Cả hai vợ chồng tập trung kiểm tra, xác nhận thông tin. Chỉ sau khi đối chiếu kỹ kết quả trúng thưởng, ông mới tin rằng mình đã trở thành chủ nhân của giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 với giá trị hơn 91 tỉ đồng.

Sau khi nhận thưởng, ông Đ.T cho biết sẽ tiếp tục đầu tư vào hoạt động kinh doanh, đồng thời sử dụng một phần tiền thưởng để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn và dành dụm cho cuộc sống lâu dài trong tương lai.

Với tinh thần trách nhiệm xã hội, ông đã trao tặng 1 tỉ đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội thông qua Quỹ Tâm Tài Việt.

Theo quy định, ông Đ.T có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân với số tiền hơn 9,1 tỉ đồng (10% phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng) vào ngân sách tỉnh Ninh Bình – địa phương đăng ký tham gia dự thưởng và khoản thuế này được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.

