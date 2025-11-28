Một ‘đội quân’ robot trị giá gần 10.000 tỷ đồng sắp đổ bộ biên giới Trung Quốc: Chuyện gì đây?

UBTech Robotics, một trong những nhà sản xuất robot hàng đầu của Trung Quốc, đã ký hợp đồng triển khai robot hình người tại các cửa khẩu biên giới để thực hiện các nhiệm vụ như hướng dẫn du khách, kiểm tra và xử lý hậu cần, tờ SCMP cho biết.

Công ty đã ký kết thỏa thuận trị giá 264 triệu nhân dân tệ (9,8 nghìn tỷ VNĐ) với một trung tâm robot hình người tại Phòng Thành Cảng, một thành phố ven biển thuộc khu tự trị Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc. Dự án bao gồm Walker S2, mẫu robot công nghiệp đầu tiên trên thế giới có khả năng tự thay pin, được ra mắt vào tháng 7.

Sáng kiến thí điểm này sẽ triển khai robot hình người tại các cửa khẩu để hỗ trợ hướng dẫn du khách, quản lý dòng người, tuần tra, vận hành hậu cần và dịch vụ thương mại. Robot cũng sẽ tiến hành kiểm tra tại các cơ sở sản xuất thép, đồng và nhôm. Việc triển khai dự kiến bắt đầu vào tháng 12.

Theo UBTech, tổng đơn đặt hàng cho dòng sản phẩm Walker tính đến thời điểm hiện tại đã lên tới 1,1 tỷ nhân dân tệ.

Chính phủ Trung Quốc khuyến khích các công ty trong nước phát triển robot hình người với hy vọng dẫn đầu ngành công nghiệp robot toàn cầu.

Một báo cáo công bố vào tháng 4 của Leaderobot dự đoán ngành công nghiệp robot hình người của Trung Quốc sẽ đạt 82 tỷ nhân dân tệ (11,6 tỷ USD) vào năm 2025, chiếm một nửa doanh số toàn cầu.

Tháng này, một robot do AgiBot của Thượng Hải chế tạo đã lập Kỷ lục Guinness thế giới về quãng đường di chuyển dài nhất từng được ghi nhận bởi một robot hình người. Con robot này đã hoàn thành chặng đường dài 100 km trong 3 ngày.

Bắc Kinh đã tổ chức Thế vận hội robot hình người đầu tiên trên thế giới vào tháng 8. Cuộc thi thu hút hơn 500 “vận động viên” robot tranh tài ở nhiều nội dung từ bóng rổ đến thi đấu dọn dẹp.

Tham khảo: SCMP﻿